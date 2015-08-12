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تألقي بالسموكي على طريقة المحترفات

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تألقي بالسموكي على طريقة المحترفات تألقي بالسموكي على طريقة المحترفات

الأربعاء 12-08-2015 17:03

من المؤكد أنك قمت بتجربة المكياج السموكي على عينيك من قبل، ولكن هل نجحتِ في هذا الأمر؟ فمن الصعب أن تقوم أي سيدة بتطبيق المكياج السموكي على عينيها بالشكل الصحيح دون تكرار أو عناء، ولكن أصبح اليوم بإمكانك تطبيق هذا النوع من المكياج بكل سهولة وسرعة لتكوني من المحترفات في تطبيق المكياج السموكي، كل ما عليك فعله هو اتباع نصائح "سيّدتي نت" التالية:


1.اختيار الألوان المناسبة
لا يقتصر الماكياج السموكي على اللون الأسود فحسب، فإذا كنت من ذوات البشرة الداكنة فاللون الأسود قد يزيد من قتامة بشرتك، ويمكنك استبداله باللون البني الذي سيكون أكثر تألقاً على بشرتك، كما أن لون عينيك قد يكون من العوامل الأساسية في المكياج السموكي، فالعيون الزرقاء يناسبها السموكي الأسود، أما العيون البنية فيناسبها اللون الخزامى، والعيون الخضراء يناسبها الرمادي الداكن.
2.استخدام الفرش المناسبة
هناك ثلاثة أنواع من فرش الماكياج التي يجب أن تتوفر لديك عند تطبيق المكياج السموكي، وهي:
•الفرشاة المجعدة: تسهل من وضع اللون على الجفون.
•فرشاة المزج: تساعد في وضع اللون ومزجه على الجفون، وذلك بتمريرها أكثر من مرة على الجفن العلوي.
•فرشاة صغيرة بزاوية: تساعد على تكثيف زاوية الرموش من الخارج، كما يمكنك استخدامها كالكحل على خط الرموش العلوي.
3.مزج الألوان بطريقة صحيحة
عند تطبيق السموكي الأسود عليك بوضع القليل من اللون الرمادي على الظلال السوداء مع مزجهما سوياً بخفة، وذلك لضمان الحصول على نظرة رائعة لعينيك خالية من القساوة ومليئة بالجاذبية.

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