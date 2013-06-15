التحقيق مع 31 شابا في أحداث قطع الطريق بكوبري قصر النيل

المتهمون: الشرطة منعتنا من دخول ميدان التحرير وألقت القبض عليهم

كتب : محمد سيف منذ 5 دقائق

بدأت نيابة قصر النيل، بإشراف المستشار سمير حسن رئيس النيابة، تحقيقاتها مع 31 شابا تم ضبطهم بعد اشتراكهم مع العشرات في قطع كوبري قصر النيل أمس، لمدة ساعة حتى تمكنت القوات من محاصرتهم والقبض عليهم أثناء محاولتهم الهرب وعثر معهم على 3 زجاجات "مولوتوف" و5 أقنعة سوداء خاصة بجماعة "البلاك بلوك".

وجهت لهم النيابة تهم قطع الطريق العام، ومقاومة السلطات، والتجمهر وإثارة الفوضى، وهذا ما نفاه المتهمون، وأقر عدد من المتهمين أنهم كانوا في طريقهم إلى ميدان التحرير؛ للتنديد بسياسة جماعة الإخوان وأسلوب إدارتها للبلاد ومحاولتها السيطرة على مفاصل الدولة وإقصاء المعارضين حتى تتمكن من "أخونة" جميع المؤسسات، وأنهم فوجئوا أثناء سيرهم أعلى كوبري قصر النيل بقيام قوات الأمن المركزي بمنعهم من دخول الميدان، وتم إلقاء القبض عليهم واحتجازهم في سيارات الأمن المركزي لمدة ساعتين، وتم الاعتداء عليهم بالضرب ثم اقتيادهم إلى قسم شرطة قصر النيل.