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قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل شابا مسيحيا لدفاعه عن "الأقصى"

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قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل شابا مسيحيا لدفاعه عن "الأقصى" قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل شابا مسيحيا لدفاعه عن "الأقصى"
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الأربعاء، شابا مسيحيا خلال اعتصامه مع المرابطات والمبعدين عن المسجد الأقصى المبارك أمام "باب السلسلة" أحد بوابات المسجد.

واعتدت قوات الاحتلال وأحد المستوطنين المتطرفين بالضرب المبرح على الشاب، حتى أصيب بالإغماء وذلك قبل اعتقاله دون الاستجابة لمطالب المبعدين عن الأقصى باستدعاء سيارة إسعاف لعلاجه.

وكانت قوات الاحتلال قد منعت مجموعة من المرابطات من دخول المسجد الأقصى دون قرار إبعاد من المحكمة، وعند تجمهرهن أمام باب السلسلة، علت أصوات التكبيرات فى وجه المستوطنين اليهود الذين شتم أحدهم الرسول محمد عليه الصلاة والسلام.

واقتحمت مجموعات من المستوطنين اليوم الأربعاء المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلى.
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