سوء الأوضاع الأمنية بإسطنبول تجبر ملكة إسبانيا على قطع إجازتها بتركيا

قالت صحيفة الإكونوميستا، إن ملكة إسبانيا ليتسيا قامت بالسفر من تركيا إلى إيطاليا مع بناتها لقضاء الإجازة التى كان من المفترض أن تكون فى تركيا ووصلوا يوم السبت فى وقت متأخر، وذلك بسبب الهجمات التى استهدفت عدة أماكن فى تركيا والتى أسفرت عن 9 قتلى على الأقل.

وأشارت الصحيفة إلى أن بعد الهجوم قررت العائلة الملكية الإسبانية التوجه إلى إيطاليا لسوء الأوضاع الأمنية فى تركيا، موضحة أن ملك إسبانيا فيليبى السادس لم يكن معهم فى هذه الإجازة.

وأضافت الصحيفة أن فى السبت الماضى فى الصباح كان الملك فيليبى مع عائلته فى نادى ناوتيكو دى بالما لقضاء يوم معهم قبل السفر إلى الإجازة، وعادوا فى سيارة الملكة ليتيسيا الخاصة للحاق برحلة الطيران المتوجه لإسطنبول.

وأشارت الصحيفة إلى أن 6 عناصر من قوات الأمن التركية لقوا حتفهم فى هذه الهجمات التى تبنتها المجموعة اليسارية المتطرفة "الحزب الثورى لتحرير الشعب"، مشيرة إلى أن امرأتين حاولتا مهاجمة القنصلية الأمريكية فى إسطنبول.