الإندبندنت: تفاقم موجة التطرف داخل إسرائيل

رصدت صحيفة الإندبندنت صعود المد الدينى المتطرف بإسرائيل مؤخرا بشكل أصبح يسبب إحراجا للدولة العبرية التى طالما تغاضت عن جرائم متطرفيها من المستوطنين فى حق الشعب الفلسطينى، لكنها أضحت اليوم فى مواجهة تفاقم يصعب السيطرة عليه لظاهرة التشدد اليهودى.

تتناول الصحيفة بعض الجرائم التى ارتكبها التيار المتطرف مؤخرا مثل هجوم الفتاة المتشددة "أفيا موريس" على نبى الإسلام "محمد" داخل ساحة المسجد الأقصى، لاستفزاز المشاعر الدينية للمسلمين، مقتنعة بأنه يجب هدم مقدسات المسلمين وأصحاب الديانات الأخرى فى المنطقة من أجل العثور على هيكل سليمان، غير عابئة لو تكلف أمر مثل هذا حرب عالمية مدمرة، موضحة أن المجتمع الدولى سيخطئ إذا وقف إلى جانب المسلمين.

وكانت "موريس" صاحبة الـ20 عاما قد تورطت فى العديد من المشاحنات وعمليات التخريب، فهى عادة ما تترك مستوطنتها بالضفة الغربية لتصاحب زوجها فى عمليات التخريب، مثل تشويه وحرق الكنائس، استفزاز المشاعر الدينية للمسلمين، وأوقفت من قبل الشرطة الإسرائيلية فى أكثر من حادثة، وصدر أمر بعدم زيارتها مدينة القدس لمدة أسبوع.

وذكر تقرير الإندبندنت مقتل مراهقة إسرائيلية على يد متشدد بإحدى مسيرات المثليين، وذلك بعد أن قام المتشدد بطعن أكثر من فرد بالمسيرة مدعيا أن هاتف من الرب أمره بتنفيذ هجوم الطعن بالسكين، مشيرة أيضا إلى تبرير الزعيم الإسرائيلى المتطرف "بينزى جوبستين" حرق وتخريب الكنائس، مما جعل الشرطة الإسرائيلية تتحفظ عليه لإستجوابه.

ثم كانت هناك جريمة حرق رضيع فلسطينى بقرية "دوما" جنوب مدينة نابلس، عندما قام متطرف إسرائيلى متعمدا بحرق المنزل ليصاب أصحابه، ويقتل الرضيع حرقا، ثم يموت والده متأثر بجروح الحرق بعد أسبوع، فى جريمة أثارت غضب المجتمع الدولى، وجعلت اسرائيل تستحدث قوانين تسمح لها القبض على المتطرفين واحتجازهم دون اتهامات.



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