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فريق الدوري - إبراهيم صلاح يختار.. لاعبا وحيدا ' كان ' خارج الزمالك

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فريق الدوري - إبراهيم صلاح يختار.. لاعبا وحيدا ' كان ' خارج الزمالك فريق الدوري - إبراهيم صلاح يختار.. لاعبا وحيدا ' كان ' خارج الزمالك

يعرض FilGoal.com اختيارات إبراهيم صلاح نجم وسط الزمالك لفريق الدوري المصري الممتاز، والذي يضم أبرز اللاعبين هذا الموسم من وجهة نظره.

وجاءت اختيارات النجم المتوج مع الزمالك بلقب الدوري هذا الموسم من خلال الجمعية المصرية للاعبي كرة القدم المحترفين برئاسة مجدي عبد الغني التي تجمع أصوات أبرز لاعبي ومدربي الفرق المصرية. وينشرها FilGoal.com تباعا.

واختار صلاح تشكيلا كاملا من الزمالك بطل الدوري باستثناء لاعب واحد فقط.

هذا اللاعب هو محمد عادل جمعة ظهير المصري البورسعيدي الذي قدم موسما جيدا، وانتقل في النهاية للزمالك.

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