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إصابة 8 أشخاص في مُشاجرة بسبب لهو الأطفال بالمنوفية

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إصابة 8 أشخاص في مُشاجرة بسبب لهو الأطفال بالمنوفية إصابة 8 أشخاص في مُشاجرة بسبب لهو الأطفال بالمنوفية

صورة أرشيفية

أصيب 8 أشخاص من عائلتين بقرية ميت شهالة التابعة لمركز الشهداء، في مُشاجرة بالشوم والأسلحة البيضاء، بسبب لهو الأطفال، وتم تحرير محضر بالواقعة .

كان اللواء محمد مسعود، مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارًا من مركز شرطة الشهداء يفيد بوقوع مشاجرة ومُصابين بقرية ميت شهالة التابعة للمركز .

وتبين بالانتقال والفحص، إصابة 8 أشخاص من عائلتي ” عبد النبي ومشحال ” بالقرية، بكدمات وسحجات بالجسم .

وبسؤالهم إتهم كلًا منهما الأخر بالتعدي عليه بالضرب، وإحداث ما بهم من إصابات عقب نشوب مشاداةٍ كلامية، والتي تطورت لمشاجرة بسبب لهو الأطفال، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .

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