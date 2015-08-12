ختام فعاليات ورشة عمل «اليات الوقاية من التدخين الإدمان» ببورسعيد

اختتمت، اليوم الأربعاء، فعاليات ورشة عمل ” اليات الوقاية من التدخين الإدمان ” بمركز النيل للإعلام ببورسعيد بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان و التعاطي و ادارة الخدمة الاجتماعية بمديرية الشئون الصحية و بمشاركة وحدة متطوعي الصندوق ببورسعيد .

و تضمن برنامج اليوم الثاني محاضرة للدكتور ابراهيم عسكر مدرب و منسق بالصندوق حول كيفية التدريب على مهارة حل المشكلات و العلاقات الأسرية وتثقيف الأقران وان الوعي بوجود المشكلة يعد خطوة هامة في عملية حلها. من المهم جدا تحديد طبيعة المشكلة بدقة، وإلا فإن الحل المقترح قد لا يأتي بالنتائج المطلوبة، كما تم إلقاء الضوء حول آليات التعبير عن الذات والشائعات و المخدرات .

وتلا ذلك محاضرة للدكتور نعيم شلبي عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببورسعيد حول ” الأبعاد الاجتماعية لظاهرة الإدمان و دور الأخصائي الاجتماعي في حل المشكلات ” ناقش خلالها ظاهرة إدمان المخدرات ‏التي أصبحت ظاهرة خطيرة نتيجة تأثير الظروف العالمية والاقليمية والمحلية، إلي جانب حدوث تطور جديد وسريع فيها خلال السنوات الماضية‏،‏ اذ انتشرت بين جميع فئات المجتمع بدءاً من الطبقات الدنيا حتي الراقية منها، وبين مختلف فئات العمر أيضا والجديد أيضا هو زيادة نسبة جرائم المخدرات سواء تعاطي أو ترويج بين فئات النساء والأطفال أيضا‏ ما لا شك فيه أن قضية المخدرات أصبحت تمثل اليوم خطراً داهماً يهدد كيان بل وإمكانية تقدم وتنمية أيم مجتمع ويدرك المرء حدة وخطورة هذه المشكلة الاجتماعية والاقتصادية بل والسياسية الأبعاد إذا عرف حجم الخسارة التي تعود على أي اقتصاد.

وأضاف شلبي أن البناء الاجتماعي وما يحويه من تناقضات تمارس تأثيرها على الفرد، وقد تدفع به فى نهاية المطاف إلى الإدمان. فالتحولات السريعة فى المجتمعات والتغيرات الحادة التى يتعرض لها الأفراد فى العديد من البيئات الاجتماعية من خلال العمليات التنموية أيا كانت يمكن أن تترك بصماتها على الشخصية.

وهناك دور تلعبه الأبنية الأسرية والعلاقات الاجتماعية فى تهيئة الإطار للتعاطى والإدمان، كما يمكن الإشارة إلى بناء الشخصية فى ارتباطها بالظروف الاجتماعية المواتية والتى قد تهيئ الفرص للتعاطى ومن ثم الإدمان، والدور الذى تلعبه البرامج الإعلامية فى خلق الاتجاه نحو التعاطي .

وتم القاء الضوء على الدور الهام للاخصائى الإجتماعى في اكتشاف هذه الحالات من خلال التدريب على مهارات مهنية جديدة متنوعة تمكنه من فهم خصائص شخصية المريض، وأساليبه الدفاعية، والتعرف على مشكلاته الاجتماعية وتأثيرها على حياته الشخصية والأسرية والروحية، وهو أول من يقابل المريض ولذا فعليه أن يكون عنصرا جاذبا للمترددين يحسن الاستماع والتوجيه.

واضافت مرفت الخولى مدير عام مجمع إعلام بورسعيد ان ورشة العمل اختتمت بوضع خطة عمل من خلال المشاركين من ادارة الخدمة الإجتماعية بمديرية الشئون الصحية بحضور الاستاذ سيد ابوعرب مدير الإدارة لتفعيلها في الفترة القادمة .