صحة أسيوط تتسلم مستشفى «الأقصى» .. وتنفي شائعة إنتشار أمراض مُعدية

قال الدكتور أحمد أنور، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، إن مديرية الصحة، قد تسلمت مستشفى الأقصى، وذلك بعد تحفظ لجنة إدارة أموال الإخوان عليها، و15 مستشفى أخرى على مستوى عددٍ من المحافظات.

وأضاف أن إدارة المستشفى بالكامل تابعة حاليًا للمديرية، وهي تعمل بشكلٍ طبيعي ومعتاد على مدار اليوم، وتقدم الخدمة الطبية بالمستوى ذاته، إن لم يكن بمستوى أفضل، وبذات الكوادر العاملة فيها، مُنوهًا أنه تم تشكيل مجلس إدارة جديد للمستشفى يتولى شئونها .

وأكد وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن شائعات حدوث إصابات بأمراض مُعدية بين المواطنين بقرية أبو كريم التابعة لمركز ديروط لا أساس لها من الصحة، وأن جميع الحالات الموجودة في المستشفيات، قد تبين إصابتها بارتفاع في درجات الحرارة ونزلات برد بسبب ارتفاع درجة حرارة الجو، وأنه قام بتشكيل فريق طبي من الطب الوقائي برئاسته، وتوجه إلى مركز ديروط، لزيارة كل المنازل بالقرية للوقوف على حقيقة الوضع هناك، ولطمأنة المواطنين من استقرار الأوضاع الصحية بالقرية.

وكلف المهندس ياسر الدسوقي، مُحافظ أسيوط بالوقوف على الوضع الصحي بالمركز وقرية أبو كريم، وعرض الحقائق على وسائل الإعلام بدلًا من إثارة القلق والبلبلة بين المواطنين، لافنًا إلى أن حياة المواطنيين وأرواحهم هي أهم أولويات العمل من الجهاز التنفيذي بالمحافظة، لأن المواطن هو الركيزة الأولى والأساسية للتنمية .