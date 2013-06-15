زفاف أسطوريّ لدنيا سمير غانم ورامي رضوان

مع حضوره في أيّ مناسبة يُدعى إليها يخطف الإعلاميّ الشهير باسم يوسف الأنظار دائماً. وهو ما فعله في حفلة الزفاف الأسطوريّة للفنّانة دنيا سمير غانم وصديقه الإعلامي رامي رضوان، حيث لم يدع أيّ شيء من دون التعليق عليه بأساليب ساخرة، قبل أن يخطف دنيا من بين أيدي رامي وقام بالرقص معها، ثمّ ليقوم بخطف رامي والرقص معه هو الآخر، ما أضحك كلّ الحاضرين.

وكانت الحفلة الأسطوريّة قد بدأت في تمام الساعة الحادية عشرة، بحضور عدد كبير من نجوم الوسط الفنيّ والغنائيّ، بقاعة "توت بالجي دبليو ماريوت" التي استوعبت أكثر من 1500 مدعو من وجهاء المجتمع.

وكانت الترتيبات لهذه الحفلة قد بدأت بفرض إدارة الفندق حظراً على دخول الزائرين، منذ صباح يوم الزفاف، كما أحضرت بعض "البودي جارد" لحراسة أبواب الفندق. وحرصت دنيا سمير غانم التي أقامت في الفندق منذ الليلة السابقة للزفاف على تنفيذ بروفات الزفاف صباحاً مع رامي، حيث غنّى الاثنين أغنية سوف تضعها في ألبومها الذي سيكون في الأسواق خلال الفترة المقبلة.

وخلال الغناء كانت دنيا ترتدي ملابس كاجوال، بينما ارتدى رامي "تي شرت" أخضر داكناً، و"شورت" أخضر فاتحاً، واستمرّا في الغناء لمدّة لا تقلّ عن ساعة. بعد ذلك، صعد الاثنان إلى أماكن تحضير ملابس الزفاف، حيث أحضرت مصمّمة الأزياء فستان الزفاف الخاصّ بدنيا. وزفّت الراقصة دينا العروسين إلى القاعة، فيما قامت الراقصتين لوسي وفيفي عبده بتقديم رقصات متنوّعة حولها. وقد أحيا الحفلة الفنّانون تامر حسني وحكيم وراغب علامة الذي حضر مباشرة عقب انتهائه من برنامجه "أراب أيدول"، خصّيصاً لإحياء الحفلة. كما حضر الزفاف ـ على غير العادة ـ الفنان العالميّ عمر الشريف الذي حيّاه حضور القاعة كثيراً. وقد شارك العروسين فرحتهما عدد كبير من نجوم الوسط الفنيّ، أبرزهم عادل إمام، محمود ياسين وزوجته شهيرة، ميرفت أمين وابنتها، ومنى زكي وأحمد حلمي، كريم عبد العزيز وزوجته، أحمد السقّا وزوجته، درّة، شريف منير، عزّة بلبع، بشرى، حسن الرداد، يسرا اللوزي، الموسيقار هاني مهني، محمود الشقنقيري، نيللي، رجاء الجداوي، ماجد الكدواني، أحمد عدوية، معتزّ الدمرداش وزوجته ووالدته كريمة مختار، هاني شاكر، المنتج أحمد السبكي، هاني رمزي وزوجته، يحيى الفخراني، عزت العلايلي، سميرة سعيد، نهال عنبر، ممدوح الليثي، خالد الصاوي، سهير زكي، أحمد المسلماني، أحمد آدم، أمينة، غسان مطر، مجدي كامل، كما حضر الحفل مجموعة من السياسيين، منهم مصطفى الفقي.

وشهدت الحفلة غياباً لنجوم كرة القدم المصريّة، بالرّغم من صداقة بعض اللاعبين بالمذيع رامي رضوان، وذلك بسبب وجودهم في العاصمة الموزامبيقيّة "مابوتو" استعداداً لمواجهة موزمبيق الأحد المقبل في التصفيات الأفريقيّة المؤهّلة لمونديال 2014 بالبرازيل.

وسيُغادر العروسان إلى إحدى جزر شرق آسيا لقضاء شهر العسل هناك.

وكان الفنّان سمير غانم قد توقّف عن تصوير مسلسل "قشطة وعسل"، الذي يقوم ببطولته لمدّة يومين حتّى يتفرّغ للتحضير لزفاف ابنته دنيا.

ومن المفترض أنّه قد بقي على انتهاء التصوير 5 أيّام داخل مدينة الإنتاج الإعلاميّ، بعد أن انتهى فريق العمل من تصوير المشاهد الخارجيّة في شوارع الزمالك وأبو العلا التي تعدّ محور المسلسل.

وتجري حاليّاً عمليّات المونتاج والجرافيكس حتّى يُصبح المسلسل جاهزاً للعرض بصورة جيّدة؛ والمسلسل من بطولة سمير غانم، أحمد عزمي، دينا، لطفي لبيب، علا غانم، مروة عبد المنعم، وسيناريو وحوار محمود صابر، وهو إنتاج مشترك بين هاني وليم، هبة جعفر، ومدينة الإنتاج الإعلاميّ.