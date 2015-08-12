محافظ أسيوط يشدد على تفعيل منظومة النظافة ومحاربة الدروس الخصوصية

شدد المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، على ضرورة عمل مسئولي الجهاز التنفيذي علي سرعة حل المشاكل اليومية التي تواجه المواطنين وتوفير الخدمات اللائقة ومتابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية دوريا والاشراف على نسب التنفيذ ومتابعة معدلاتها.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس المحافظة بحضور اللواء عبد الباسط دنقل مدير أمن أسيوط والمهندس جمال عباس سكرتير عام المحافظة واللواء السيد سعيد سكرتير عام المحافظة المساعد.

وطالب الدسوقي رؤساء المراكز والاحياء بالتواجد في الشارع مع المواطنين والتواصل معهم وسماع مطالبهم وشكواهم وتفعيل منظومة النظافة في كافة انحاء محافظة أسيوط وسرعة ازالة التعديات والمخالفات خاصة التعديات على الاراضي املاك الدولة والمخصصة لانشاء المزارع الخشبية.

وأكد محافظ أسيوط علي ضروره تجهيز المدارس والانتهاء من صيانتها قبل بداية العام الدراسي وتسليم الكتب المدرسيه في مواعيدها مشددا على ضرورة محاربة مراكز الدروس الخصوصية وغلقها والقضاء عليها واعادة الانضباط الى المدارس.

وناقش المحافظ خلال الاجتماع مشروع تطوير المستشفيات والمراكز الصحيه لزيادة كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين كاتجاه للدولة نحو الارتقاء بمنظومة الخدمات الصحية مستعرضا المقايسات المبدئية التي تم عملها لتطوير مستشفيات أسيوط وتحويلها لمستشفيات نموذجية.

من جانبه قال اللواء عبد الباسط دنقل مدير أمن أسيوط ان هيبة الدولة تعود عندما يقوم كل منا بواجبه تجاه المواطن لافتا الى ان المسئول بموقعه عليه دور هام في خدمة المواطن وعندما يشعر الناس في الشارع بالامان وأضاف بان الحالة الامنية في اسيوط مستقرة وان المديرية تسعى بالتنسيق مع المحافظة لتطبيق مشروع شبكة الكاميرات على مستوى المحافظة بداية من مدينة أسيوط.