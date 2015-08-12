"الإسماعيلية" تستعد لتنظيم الأسبوع العاشر لشباب الجامعات

استقبل اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية بمكتبه بمقر ديوان عام المحافظة الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس يرافقه الدكتور طارق راشد رحمي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ورئيس اللجنة المنظمة لأسبوع شباب الجامعات العاشر، والذي تنظمه جامعة قناة السويس هذا العام خلال الفترة من 12 إلى 17 من شهر سبتمبر المقبل بمشاركة عدد 25 جامعة ونحو سبعة آلاف طالب وطالبة من شباب الجامعات وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية .

وخلال اللقاء تم بحث ومناقشة الموقف التنفيذى لكافة الترتيبات والتجهيزات الخاصة بفعاليات أسبوع شباب الجامعات وما تم تنفيذه من أعمال، كما تم مناقشة المعوقات التى تعترض سير العمل فى الإعداد والتجهيز وطرح الحلول والمقترحات لتذليلها.

وأكد رئيس الجامعة على أهمية الأسبوع للشباب المشارك الذي يصل إلي نحو 7 آلاف شاب وفتاة يتجمعون على أرض جامعة قناة السويس وهى فرصة للتقارب والتلاقي بينهم.

وقام الدكتور طارق راشد رحمي رئيس اللجنة المنظمة لأسبوع الشباب بعرض شرح وافي لبرنامج الأسبوع ومسار الشعلة وعمل كل لجنة من لجان الأسبوع ودورها ، مؤكدا حرص الجامعة وتكاتفها على إنجاح الأسبوع الذى تنظمه الجامعة للمرة الثانية فى تاريخها .

وأضاف الدكتور رحمي أن الجامعة تقوم الآن باستكمال أعمال صيانة الملاعب والقاعات ورفع كفاءة وتطوير كافة المنشآت والأماكن الخاصة باستقبال فعاليات هذا الأسبوع وأشاد بالتعاون المشترك مع وزارة الشباب والرياضة و محافظة الإسماعيلية بكامل أجهزتها التنفيذية وإسهاماتها فى إقامة هذا الحدث الهام و أستعرض الدكتور رحمي التصور الكامل لبرنامج الأسبوع ، مشيرا إلي أن برنامج الافتتاح يقدمه طلبة وطالبات كلية التربية الرياضية بالعريش وأكثر من 750 طالب وطالبة ويقام على أرض إستاد الإسماعيلية .

وأضاف الدكتور رحمي أنه يتم حاليا تأهيل وإعداد المشاركين تمهيدا لتوزيعهم على اللجان المشكلة للأسبوع وأنه سوف يكون لهم الحق بعد انتهاء فعاليات الأسبوع في الإشراف على أنشطة الجامعة والمنافسات كتكريم ومكافأة لهم على مجهودهم.

ومن جهته أكد محافظ الاسماعيلية على أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية وكل مالديها من إمكانيات تسعى جاهدة لتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة لإنجاح هذا الأسبوع وإخراجه بالشكل الذى يليق باسم الاسماعيلية وجامعة قناة السويس .

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