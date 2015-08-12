كلية الهندسة بشبرا توقع اتفاقية تعاون مع جمعية المهندسين الكويتية

أعلن الدكتور السيد يوسف القاضى عميد كلية الهندسة بشبرا توقيع اتفاقية تعاون بين كلية الهندسة بشبرا ووحدة التدريب المتقدم وجمعية المهندسين الكويتية بحضور الدكتور أحمد رشاد بقسم الهندسة الكهربية ومدير وحدة التدريب المتقدم والدكتور سيد عبد الونيس أستاذ الهندسة الميكانيكية ومدير وحدة الوافدين والدكتور أحمد رشاد الأستاذ المتفرغ بقسم الهندسة الكهربية ومدير وحدة التدريب المتقدم.

وأكد عميد الكلية أن الهدف من الاتفاقية هى تبادل المعلومات والخبرات والمشاركة الفعالة فى المؤتمرات الدولية فى كلا البلدين وخارجهما من أجل الارتقاء بالمستوى العلمى والمهنى للمهندسين والمحافظة على كرامة المهنة وتطبيق الأسس الكفيلة بتنظيم ممارسة المهنة والمساهمة فى تخطيط برامج ومناهج التعليم والتدريب الهندسى والفنى وتطوير نظمه ومناهجه بحيث يساير حاجات المجتمع وتخدم مصالحه وتفى متطلباته.