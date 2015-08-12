حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بشبين القناطر

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية فجر اليوم الاربعاء حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بمجلس مدينة شبين القناطر حيث تم إزالة التاندات واللافتات الاعلانية المخالفة بكل من شارع بورسعيد وشارع الشهيد إمام الوكيل.

ومن جانبة اكد المهندس محمد عبد الظاهر محافظة القليوبية ان الأجهزة التنفيذية مستمرة في استكمال ما تبقى من مخالفات بالشوارع للحفاظ على الوجه الحضارى وتسير حركة السيارات بالشوارع وتخفيف العبئ على المواطنيين أثناء تحركاتهم بالشوارع.



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