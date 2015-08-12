أخبار عاجلة

فيديو.. تامر أمين: كلام الملك عبد الله وترامب في المؤتمر الصحفي «بلح باللبن» -
محافظ دمياط: نقف بالمرصاد لكافة مخططات الجماعة الإرهابية -
بالفيديو.. آمنة نصير: النقاب شريعة يهودية -
فيديو| وكيل النقابة: المحامية صفعتني على وجهي لما قولتلها أنتي «ست مستفزة» -
«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بشبين القناطر

Google+ Print
شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية فجر اليوم الاربعاء حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بمجلس مدينة شبين القناطر حيث تم إزالة التاندات واللافتات الاعلانية المخالفة بكل من شارع بورسعيد وشارع الشهيد إمام الوكيل.

ومن جانبة اكد المهندس محمد عبد الظاهر محافظة القليوبية ان الأجهزة التنفيذية مستمرة في استكمال ما تبقى من مخالفات بالشوارع للحفاظ على الوجه الحضارى وتسير حركة السيارات بالشوارع وتخفيف العبئ على المواطنيين أثناء تحركاتهم بالشوارع.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365