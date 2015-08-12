حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بشبين القناطر
شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية فجر اليوم الاربعاء حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بمجلس مدينة شبين القناطر حيث تم إزالة التاندات واللافتات الاعلانية المخالفة بكل من شارع بورسعيد وشارع الشهيد إمام الوكيل.إعلان - Ads إعلان - Ads
ومن جانبة اكد المهندس محمد عبد الظاهر محافظة القليوبية ان الأجهزة التنفيذية مستمرة في استكمال ما تبقى من مخالفات بالشوارع للحفاظ على الوجه الحضارى وتسير حركة السيارات بالشوارع وتخفيف العبئ على المواطنيين أثناء تحركاتهم بالشوارع.
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