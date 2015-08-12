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إنشاء مركز للتعليم الإلكترونى بتكلفة مليون جنيه بجامعة بنى سويف

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إنشاء مركز للتعليم الإلكترونى بتكلفة مليون جنيه بجامعة بنى سويف إنشاء مركز للتعليم الإلكترونى بتكلفة مليون جنيه بجامعة بنى سويف
أعلن الدكتور أمين لطفى - رئيس جامعة بنى سويف، اليوم الأربعاء عن توقيع برتوكول تعاون بين الجامعة ومؤسسة نهضة بنى سويف، لإنشاء مركز متكامل للتعليم الإلكترونى عن بعد ومركز اختبارات معتمد دولياً بتكلفة مليون جنيه.

وأكد لطفى، فى بيان إعلامى أن الهدف من إنشاء المركز هو إكساب الطلاب والخريجين المهارات الأساسية التى تؤهلهم لسوق العمل وخلق كفاءات جيدة من طلاب الجامعة لديهم القدرة على الأداء والعطاء المتميز، موضحاُ أن المركز الجديد سوف يتزامن افتتاحه مع بداية العام الدراسى المقبل، كما أن المركز يستطيع تدريب (1500) طالب خلال عام دراسى واحد، حيث يعد هذا المركز إضافة للمركز الأول الذى تم إنشاؤه بكلية الحاسبات والمعلومات بالمجمع الأول للجامعة بشرق النيل.

وأضاف الدكتور علاء عبد الحليم - نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن بروتوكول التعاون مع مؤسسة نهضة بنى سويف هو استمراراً لصور التعاون المثمر بين الجامعة والمؤسسة فى محافظة بنى سويف، بهدف خدمة المجتمع والطلاب وشباب الخريجين لصقل مهاراتهم وتأهيلهم لسوق العمل، حيث يعد فريداً من نوعه على مستوى الجامعات المصرية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أشرف فاروق - نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة، أن المركز معتمد دولياً من عدة هيئات أجنبية مثل جامعة جورجيا EDXEL , person vie ، كما أن المركز سوف يقدم منحا مجانية تدريبية للطلاب المتفوقين وأوائل الخريجين.

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