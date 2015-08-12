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بعد 15 عاما من «البحث عن سيد مرزوق».. «الموت» يجمع «على حسنين» بـ «نور الشريف»

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AlBa7t-3an-poster بعد “15عاما” من إجتماعها فى فيلم “البحث عن سيد مرزوق”،أصح “الموت” ثانى مايجمع أبطال الفيلم نور الشريف ، وعلى حسنين،حيث توفى الأخير عن عمر ناهز 76 عاما، بمجرد الانتهاء من جنازة الفنان نور الشريف ،الذى توفى بالأمس الأثنين عن عمر يناهز 69 عاما بعد صراع مع المرض.

يذكر أن علي حسانين من مواليد الإسكندرية، وشارك في العديد من الأعمال أهمها: “رشة جريئة، أولاد آدم ، ومسرحيات روميو وجوليت ، والملك هو الملك ومن أشهر أدواره “زرياب” في فيلم آيس كريم في جليم” والشيخ الضرير في فيلم الكيت كات.
> وتشارك الراحلين عام 1990، مع أثار الحكيم ،لوسى ،وشوقى شامخ ،بطولة فيلم “البحث عن سيد مرزوق “،من تأليف وإخراج داود عبد السيد.
> وتناول الفيلم قصة اللقاء الذى جمع بين “يوسف_نور الشريف”الموظف البريء الساذج،الذى حرج ليحتفل بعامه الأربعين ،والملياردير غريب الأطوار “سيد مرزوق_على حسنين”،وتأثير هذا على حياة الآول،وهو ما يقول عنه “مرزوق” بأحد مشاهد العمل ” الجدع ده طيب .. فاكر أن كل أيد بتطبطب عليه أيد حنينة “يوسف “.. مشكلته مش أنه طيب .. مشكلته أنه ما يعرفش حاجة في الدنيا خالص .. مسيره يتعلم”.

 

 

 

 

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