أسرار_نيمار (3) – تعدى على المساعد وسانتوس طرد المدرب من أجله

نيمار دا سيلفا سانتوس جونيور، هو لاعب كرة قدم ذو مهارة استثنائية فريدة من نوعها.

أهدافه تمتع الناظرين، مراوغاته تبهر المتابعين، سرعته وقدرته غير العادية على سحق المنافسين تذهل من هم لكرة القدم عاشقين.

في هذه السلسلة سنكشف الستار عن بعض الأسرار التي لا يعلمها الكثيرون عن حياة هذا النجم البرازيلي الذي قدم موسما استثنائيا مع فريق السحرة، نادي برشلونة الإسباني.

في معظم الوقت، عندما تحدث مشكلة ما بين المدرب ولاعب بالفريق تضطر معها إدارة النادي إلي التضحية بأحدهما. غالبا ما يكون اللاعب، خاصة وإن كان الفريق يقدم نتائج جيدة.

لكن مع نيمار، الأمر يختلف تماما.

الدوري البرازيلي 2010، سانتوس يواجه أتليتيكو جويانينسي، متقدم 3-2، ويحصل على ركلة جزاء بفضل نجمه الأول نيمار.

ولأن الأخير كان قد أضاع ركلة جزاء قبل عدة مباريات، رغم أنه الاختصاصي الأول بالفريق في تنفيذها، إلا أن المدرب رفض أن يسددها.

يقول الصحفي البرازيلي أديمير كوينتينيو: "نيمار طلب تنفيذ ركلة الجزاء لكن المدرب رفض ذلك، فتفوه ببعض الكلمات أغضبت الأخير وجعلته يقول بأننا الآن نخلق وحشا إذا سكتنا عن الأمر".

"قام نيمار بضرب أحد المساعدين على صدره وطلب المدرب أن توقع عليه عقوبة فورية وأراد أن يمنعه من المشاركة في المباراة التالية التي كانت مهمة للغاية أمام كورينثيانز الذي يتفوق على سانتوس في الترتيب".

"أصر المدرب على عدم إشراك نيمار في المباراة، ولأن الإدارة كانت تدرك مدى أهمية الأخير للفريق، قامت بطرد المدرب".

ويقول ليو باستوس زميل نيمار في ذلك التوقيت: "المدرب دوريفال قال لي يجب ألا يسدد نيمار ركلة الجزاء. نيمار غضب بشدة لأنه كان المتخصص في تنفيذ ركلات الجزاء لإتقانه الشديد لها".

"أحيانا نفقد سيطرتنا بسبب سخونة الموقف، لكن في النهاية كانت لديه الشجاعة بأن يعتذر للمدرب والمديرين واللاعبين".

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