رفض استئناف 4 من عناصر الإخوان بالسويس وتجديد حبسهم 15 يوما

قررت محكمة الاستئناف بالسويس صباح اليوم الأربعاء، عدم قبول استئناف 2 من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى على قرار حبسهم وقررت تجديد حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة التحريض على العنف وحشد المواطنين ضد الجيش والشرطة.

وكانت قوات الأمن الوطنى والمباحث الجنائية تمكنوا من ضبط المتهمين فى شهر أبريل ومايو الماضيين على خلفية مشاركتهم بإحداث العنف وتظاهرات تنظيم الإخوان الإرهابى وصدور قرار من النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم.

يذكر أن المتهمين هم "محمود.م"، "أحمد.أ" طالب، "مصطفى.أ"، "حسام الدين.ك".