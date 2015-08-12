محافظ أسيوط يشدد على تفعيل منظومة النظافة وازالة التعديات

شدد المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط على ضرورة عمل مسئولى الجهاز التنفيذى على سرعة حل المشاكل اليوميه التى تواجه المواطنين وتوفير الخدمات اللائقه ومتابعه تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية دوريا والإشراف على نسب التنفيذ ومتابعة معدلاتها.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس المحافظة بحضور اللواء عبد الباسط دنقل مدير أمن أسيوط والمهندس جمال عباس سكرتير عام المحافظة واللواء السيد سعيد سكرتير عام المحافظة المساعد.

وطالب الدسوقى رؤساء المراكز والأحياء بالتواجد فى الشارع مع المواطنين والتواصل معهم وسماع مطالبهم وشكواهم وتفعيل منظومة النظافة فى كل أنحاء محافظة أسيوط وسرعة إزالة التعديات والمخالفات خاصة التعديات على الأراضى أملاك الدولة والمخصصة لإنشاء المزارع الخشبية.

وأكد محافظ أسيوط على ضرورة تجهيز المدارس والانتهاء من صيانتها قبل بداية العام الدراسى وتسليم الكتب المدرسيه فى مواعيدها، مشددا على ضرورة محاربة مراكز الدروس الخصوصية وغلقها والقضاء عليها وإعادة الانضباط إلى المدارس.

وناقش المحافظ خلال الاجتماع مشروع تطوير المستشفيات والمراكز الصحية لزيادة كفاءة الخدمات الصحية المقدمه للمواطنين كاتجاه للدولة نحو الارتقاء بمنظومة الخدمات الصحية، مستعرضا المقايسات المبدئية التى تم عملها لتطوير مستشفيات أسيوط وتحويلها لمستشفيات نموذجية.

من جانبه، قال اللواء عبد الباسط دنقل مدير أمن أسيوط أن هيبة الدولة تعود عندما يقوم كل منا بواجبه تجاه المواطن، لافتا إلى أن المسئول بموقعه عليه دور هام فى خدمة المواطن وعندما يشعر الناس فى الشارع بالأمان، مشيرا إلى أن الحالة الامنية فى اسيوط مستقرة وان المديرية تسعى بالتنسيق مع المحافظة لتطبيق مشروع شبكة الكاميرات على مستوى المحافظة بداية من مدينة أسيوط.