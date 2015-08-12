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ميسي يتقاسم لقب الهداف التاريخي للمسابقات الأوروبية مع رونالدو

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ميسي يتقاسم لقب الهداف التاريخي للمسابقات الأوروبية مع رونالدو ميسي يتقاسم لقب الهداف التاريخي للمسابقات الأوروبية مع رونالدو

(إفي): تقاسم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الإسباني مع غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد صدارة الهدافين التاريخيين للمسابقات الأوروبية بفضل هدفيه اللذين سجلهما في مرمى سيفيليا في كأس السوبر الأوروبي، والذي انتهى لصالح البرسا (5-4).

وبفضل هذين الهدفين، رفع ميسي رصيده من الأهداف في تاريخ مشاركاته الأوروبية إلى 80 هدفا، متساويا مع (صاروخ ماديرا).

وتمكن ميسي من تسجيل أهدافه الثمانين في 103 مبارايات أوروبية خاضها مع البرسا، بينما احتاج النجم البرتغالي لـ122 مباراة لتسجيل أهدافه الـ80، وفقا لما أفادت به صحيفة (آس) الإسبانية.

ويعتبر كريستيانو وميسي اللاعبان الحاليان الوحيدان في القائمة، بجانب راؤول جونزاليس لكنه يلعب بعيدا عن القارة العجوز، وقد سجل 76 هدفا.

وفي المركز الرابع يأتي فيليبو إنزاجي برصيد 70 هدفا، ثم أندري شيفتشينكو ورود فان نيستلروي ولكليهما 62 هدفا.

وتعد هذه المرة الأولى التي يسجل فيها أحد لاعبي البرسا هدفين من ركلتين حرتين منذ نوفمبر 2007، حينما سجل رونالدينيو ثنائية في مرمى ريال بتيس في الليجا من كرتين ثابتتين.

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