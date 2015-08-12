في ذكرى انضمامه ليونايتد - فيرجسون وكين يرويان قصة ضم ' المهرج ' رونالدو بعد أن أصاب أوشيه بالدوار

في الثاني عشر من أغسطس من عام 2003 مثل هذا اليوم انضم رسميا البرتغالي ذو الـ18 عاما آنذاك كريستيانو رونالدو إلى صفوف مانشستر يونايتد قادما من سبورتنج لشبونة.

رونالدو الذي أصبح فيما بعد أحد أيقونات مانشستر يونايتد وكرة القدم عموما انضم للشياطين الحمر بعد أداء رائع أمام الفريق خلال مباراة ودية مع سبورتنج لشبونة لفت بها أنظار سير أليكس فيرجسون.

وحكى فيرجسون خلال كتاب سيرته الذاتية وكذلك قائد الفريق آنذاك روي كين في كتابه أيضا عن قصة انضمام البرتغالي رونالدو.

FilGoal.com كان قد قدم الكتابين في حلقات عديدة سابقة ونعيد الآن نشر الجزء الخاص برونالدو من كتابي فيرجسون وروي كين.

فيرجسون

"عندما انضم إلينا كارلوس كيروش (مساعد فيرجسون) في 2002 قال لي: "فيرجسون .. هناك فتى في سبورتينج يجب علينا أن نراقبه جيدا".

"سألته: "أي واحد؟ أتذكر منهم 2 أو 3 لاعبيين مميزين".

"قال: "إنه كريستيانو رونالدو.. يجب علينا أن نتحرك سريعا من أجله".

"وقتها أرسلنا جيم راين (لاعب سابق للنادي ومساعد لفيرجسون) لكي يشاهد تدريبات سبورتينج".

"كنا قد وقعنا من قبل اتفاقية مع سبورتنج كان من ضمنها أن نتبادل المساعدين والمدربين من أجل متابعة التدريبات".

"عندما عاد راين بعد مشاهدة التدريبات قال: "يا الله..رأيت ما لم أشاهده من قبل".

"وأكمل حديثه قائلا: لو كان الأمر بيدي، لتعاقدت معه الآن".

"مع حديث راين وكيروش ذكرنا اسم رونالدو في محادثاتنا مع سبورتنج".

"ولكن كان الرد بأنهم يريدون إبقاء كريستيانو معهم لمدة سنتين على الأقل".

"لذا اتفقنا على إبقائه في البرتغال لمدة عامين آخرين على أن ينتقل بعدها إلينا في مانشستر".

"في تلك المرحلة لم نتحدث مع رونالدو أو وكيله، كانت فقط محادثات مع النادي".

صداع نصفي لجون أوشيه

"في صيف 2004 واجهنا سبورتنج لشبونة في جولتنا الصيفية في أمريكا ضمن الاتفاقية التي وقعناها معهم".

"وقتها لعب جون آوشيه في مركز الظهير الأيمن على رونالدو، البعض يصر بأن جاري نيفيل هو من كان في ذلك المركز وقتها، ولكنه كان آوشيه".

"مع أول لمسات رونالدو وانطلاقته، اندهش آوشيه، صرخت له: جووون .. لا تعطيه أي مساحاااات".

"آوشيه لم يكن يصدق ما يحدث من رونالدو في المباراة، جميع من كان على مقاعد البدلاء كانوا يقولون: "يا للهول، انظروا لهذا اللاعب".

"وقتها أخبرت آلبرت (أحد المساعدين): أذهب إلى المقصورة وأحضر لي بيتر كينيون حالا (المدير التنفيذي السابق لمانشستر يونايتد)".

"وبمجرد وصول كينيون، أخبرته: "لن نغادر هذا الملعب قبل أن يوقع لنا رونالدو".

"قال لي: هل هو جيد لهذه الدرجة، فأجبت "آوشيه مازال يعاني من صداع نصفي بسببه..أذهب وأجعله يوقع لنا".

لن تلعب كل أسبوع

"كان رونالدو في غرفة صغيرة مع وكيل أعماله عندما أخبرناه أننا سنحب كثيرا لو أنضم إلينا".

"أمام الجميع قلت له: "لن تلعب في كل أسبوع، أخبرك ذلك من الآن، ولكنك ستكون لاعبا في الفريق الأول".

"أنت في الـ17 من عمرك، ونحن سنهتم بك".

"وتمت الصفقة".

روي كين

"كنت أحب اللعب في كل مباراة. لا أرغب أبدا في الابتعاد عن فريقي في أي لقاء".

"لكن عندما أبعدني المدرب عن مواجهة سبورتنج لشبونة كنت سعيدا للغاية".

"كنا في أمريكا لمواجهة سبورتنج لشبونة في مباراة ودية قبل انطلاق الموسم. وكنا نعاني من إرهاق شديد بسبب السفر الطويل واختلاف التوقيت".

"لذلك شعرت بالطمأنينة والسعادة لأن المدرب جعلني على مقاعد البدلاء في تلك المباراة. كنت حقا مرهقا للغاية".

"كنت أجلس بجوار راين جيجز ونتحدث ونضحك على اللاعبين في الملعب لأن الإرهاق كان واضحا على الجميع".

المهرج

"سبورتنج لشبونة كان يمتلك كريستيانو رونالدو وكان جيدا جدا في المباراة".

"رونالدو كان يلعب ضد أوشيه ودمره بالكامل بل وتسبب في شعوره بالدوار".

"بين شوطي المباراة جلس أوشيه مع طبيب الفريق بسبب شعوره بالدوار من رونالدو. كان فاقد للاتزان تماما وكنا نضحك بسبب ذلك".

"كان النادي يراقب رونالدو وأظن إنه تم إنهاء الاتفاق مع لشبونة لضم رونالدو عقب تلك المباراة مباشرة".

"ولذلك كنا نضحك كثيرا ونقول لأوشيه "يا مهرج بسببك تعاقدنا مع رونالدو. بسبب سوء أدائك وظهورك كالمهرج تمت الصفقة".

"ولكن لنكن منصفين أوشيه كان يعاني مثلنا تماما من الإرهاق الشديد وهذا ما ظهر في المباراة".