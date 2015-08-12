أخبار عاجلة

فيديو.. تامر أمين: كلام الملك عبد الله وترامب في المؤتمر الصحفي «بلح باللبن» -
محافظ دمياط: نقف بالمرصاد لكافة مخططات الجماعة الإرهابية -
بالفيديو.. آمنة نصير: النقاب شريعة يهودية -
فيديو| وكيل النقابة: المحامية صفعتني على وجهي لما قولتلها أنتي «ست مستفزة» -
«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

سيفيليا: كنا نستحق الوصول لركلات الترجيح أمام الأفضل في العالم

Google+ Print
سيفيليا: كنا نستحق الوصول لركلات الترجيح أمام الأفضل في العالم سيفيليا: كنا نستحق الوصول لركلات الترجيح أمام الأفضل في العالم

(إفي): أكد أوناي إيمري، المدير الفني لسيفيليا الإسباني أن فريقه استحق الاحتكام إلى ركلات الترجيح على أقل تقدير أمام برشلونة في كأس السوبر الأوروبي، الذي انتهى لصالح البرسا، الذي وصفه بأنه "الفريق الأفضل في العالم" بنتيجة (5-4) بهدف حمل توقيع بيدرو رودريجز في الدقائق الأخيرة من الوقت الاضافي.

وقال إيمري، في مؤتمر صحفي عقب المباراة التي أقيمت على ملعب دينامو بالعاصمة الجورجية تبليسي، إنه منى النفس بتحقيق اللقب بعد عودة الفريق في النتيجة من التأخر (1-4) إلى التعادل (4-4) والفرص التي سنحت له، مشيرا "أعتقد أن الفريق استحق" التتويج بالسوبر الأوروبي.

وأبدى المدرب الإسباني "فخره" بلاعبيه الذين لم يستسلموا بعد التأخر 1-4، مشيرا إلى أن التغييرات التي أجراها بالدفع بالأوكراني يفجن كونوبليانكا والإيطالي شيرو ايموبيلي كانت تسعى لبث النشاط في الفريق، ليصنع الأول الهدف الرابع للفريق والذي حمل توقيع الثاني.

وأوضح أن التغييرات "سعادتنا على الابقاء على حظوظنا في الوقت الاضافي.. كرة ثابتة صنعت الفارق. كان الجهد المطلوب كبيرا للغاية بالنسبة لشهر أغسطس" قبل انطلاق الموسم الجديد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع