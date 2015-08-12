سيفيليا: كنا نستحق الوصول لركلات الترجيح أمام الأفضل في العالم

(إفي): أكد أوناي إيمري، المدير الفني لسيفيليا الإسباني أن فريقه استحق الاحتكام إلى ركلات الترجيح على أقل تقدير أمام برشلونة في كأس السوبر الأوروبي، الذي انتهى لصالح البرسا، الذي وصفه بأنه "الفريق الأفضل في العالم" بنتيجة (5-4) بهدف حمل توقيع بيدرو رودريجز في الدقائق الأخيرة من الوقت الاضافي.

وقال إيمري، في مؤتمر صحفي عقب المباراة التي أقيمت على ملعب دينامو بالعاصمة الجورجية تبليسي، إنه منى النفس بتحقيق اللقب بعد عودة الفريق في النتيجة من التأخر (1-4) إلى التعادل (4-4) والفرص التي سنحت له، مشيرا "أعتقد أن الفريق استحق" التتويج بالسوبر الأوروبي.

وأبدى المدرب الإسباني "فخره" بلاعبيه الذين لم يستسلموا بعد التأخر 1-4، مشيرا إلى أن التغييرات التي أجراها بالدفع بالأوكراني يفجن كونوبليانكا والإيطالي شيرو ايموبيلي كانت تسعى لبث النشاط في الفريق، ليصنع الأول الهدف الرابع للفريق والذي حمل توقيع الثاني.

وأوضح أن التغييرات "سعادتنا على الابقاء على حظوظنا في الوقت الاضافي.. كرة ثابتة صنعت الفارق. كان الجهد المطلوب كبيرا للغاية بالنسبة لشهر أغسطس" قبل انطلاق الموسم الجديد.