الأرصاد: الموجه شديدة الحرارة سببها تأثر البلاد بمنخفض الهند الموسمى

طالب وحيد سعودى، المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بتجنب التواجد تحت أشعة الشمس المباشرة وتجنب الخروج فى الفترة بين الظهر والعصر، كما طالبهم بتجنب الجلوس فى الأماكن سيئة التهوية نظرًا لارتفاع نسبة الرطوبة، كما دعاهم إلى تناول السوائل بكثرة وارتداء الملابس القطنية الفاتحة.

وأوضح وحيد سعودى، المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، أن السبب فى الموجة شديدة الحرارة التى تشهدها البلاد وهو تأثر المنطقة بمنخفض الهند الموسمى الذى يصاحبه رياح قادمة من الهند مرورا بشبه الجزيرة العربية.

وطالب سعودى المواطنين أصحاب المركبات ترك زجاج السيارات "مفتوح نسبيًا"، وعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة، وخاصة فى وقت الذروة ما بين الظهر والعصر، واحتساء السوائل والمياه قدر الإمكان، وعدم الجلوس فى أماكن سيئة التهوية.

وكشف سعودى أن نسبة الرطوبة هى العامل المؤثر والحقيقى لارتفاع درجات الحرارة"، لافتًا إلى أن ارتفاع درجات الحرارة سيستمر إلى 20 أغسطس، وستنتهى تماما فى أوائل شهر سبتمبر

وتصل درجات الحرارة فى

القاهرة

الإسكندرية

أسوان

شرم الشيخ

موضوعات متعلقة..

>

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة على أغلب الأنحاء.. والقاهرة تسجل 37 درجة

>

إلى 37 درجة مئوية، والصغرى 28 درجة، وفىتبلغ العظمى 33 درجة مئوية والصغرى 26 درجة، فى حين تصل العظمى على46 درجة مئوية والصغرى 31 درجة، وفى تبلغ42 درجة مئوية والصغرى 32 درجة.