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انفجار 3 عبوات بدائية الصنع وإبطال مفعول أخرى فى طنطا دون إصابات

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انفجار 3 عبوات بدائية الصنع وإبطال مفعول أخرى فى طنطا دون إصابات انفجار 3 عبوات بدائية الصنع وإبطال مفعول أخرى فى طنطا دون إصابات
انفجرت صباح اليوم الأربعاء 3 عبوات بدائية الصنع، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إبطال مفعول الرابعة عثر عليها بشارع القشطى ثان طنطا، ولم تسفر عن أى إصابات.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغا بسماع دوى انفجار بشارع القشطى ثان طنطا.

وانتقل اللواء محمد الشرقاوى، مساعد وزير الداخلية لوسط الدلتا، واللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية، واللواء حسام خليفة حكمدار أمن الغربية، واللواء أحمد عبد الوهاب مساعد مدير الأمن، واللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية بالغربية، والعقيد إيهاب مصطفى مأمور قسم ثان، والرائد أحمد الهرميل رئيس مباحث قسم ثان طنطا، والنقيب محمد الغول معاون المباحث.

وبعد فحص البلاغ تبين انفجار 3 عبوات بدائية الصنع والعثور على عبوة رابعة، وقام خبراء المفرقعات بالتعامل معها وإبطال مفعولها، تم التحفظ على العبوات، وجار تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.

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مصر 365