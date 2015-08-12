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محافظ القاهرة يحيل مدير موقف عبود ومسئولى نظافة الساحل وشبرا للتحقيق

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محافظ القاهرة يحيل مدير موقف عبود ومسئولى نظافة الساحل وشبرا للتحقيق محافظ القاهرة يحيل مدير موقف عبود ومسئولى نظافة الساحل وشبرا للتحقيق
أوقف الدكتور جلال مصطفى سعيد، محافظ القاهرة، خمسة موظفين بحى الساحل وشبرا وموقف عبود عن العمل لمدة شهرين أو لحين انتهاء التحقيقات من جانب النيابة الإدارية التى تم إحالتهم إليها أيهما أقرب مع إيقاف نصف أجرهم ابتداءً من تاريخ الوقف.

وشدد محافظ القاهرة على أنه لا مكان لمقصر فى عمله أيًا كان موقعه حيث سيتم تطبيق القانون فورًا على من يخل بواجبات وظيفته.

كان محافظ القاهرة قد لاحظ أثناء مروره الميدانى اليومى سوء حالة النظافة فى نطاق حى الساحل وشبرا بالمنطقة الشمالية كذلك سوء حالة نظافة موقف عبود ووجود مخالفات تعوق العمل به.

وكلف المحافظ اللواء أحمد ضيف، نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، بأن تتولى الإدارة القانونية لمكتبه إحالة المقصرين الخمسة وهم جمال السيد على مندور بحى الساحل، ولمعى نادر حبيب مدير فرع هيئة النظافة بالساحل، وعلى عبد المحسن إبراهيم مساعد رئيس حى شبرا، وأحمد أمين محمد ربيع مدير فرع هيئة النظافة بحي شبرا، ورضا محمد فضل مدير موقف عبود، إلى النيابة الإدارية والمتابعة حتى تمام التحقيق وإخطار المحكمة التأديبية لتقرير صرف الباقى من أجرهم مع مراعاة المدة القانونية المقررة لذلك.

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مصر 365