ضبط محلول الجفاف المتسبب فى تسمم أطفال بنى سويف بصيدليات فى الإسكندرية

قامت مباحث تموين الإسكندرية بعمل حملة أمنية على صيدليات المحافظة فى إطار المتابعة الميدانية لحالات تسمم الأطفال بمحافظة بنى سويف نتيجة حقنهم بمحلول جفاف "ميتا هيدران 500 مم" المنتج بمعرفة شركة المتحدون فارما لإنتاج الأدوية، وصدور قرار بالتحفظ على جميع منتجات الشركة، وذلك لحين وصول نتائج التحاليل المعملية.

وتم القيام بحملة من ضباط الإدارة بالاشتراك مع مديرية الشئون الصحية – قسم تفتيش الصيادلة وذلك للمرور على الصيدليات ومخازن شركات الأدوية بدائرة المدينة.

وأسفر المرورعن ضبط صيدلية للدكتور "تامر م ك د"، حيث تم ضبط 148 عبوة محلول من إنتاج الشركة وصيدلية لمديرها المسئول الدكتور "أحمد ع ش ق".

كما تم ضبط 16 عبوة محلول من إنتاج الشركة وصيدلية لمديرها المسئول الدكتور "محمد ع ش"، حيث تم ضبط 248 عبوة محلول من إنتاج الشركة وصيدلية لمديرها المسئول الدكتورة "رحمة ش ال"، حيث تم ضبط 36 عبوة محلول من إنتاج الشركة.

- بالمستندات.."اليوم السابع" يكشف كيفية حصول الشركة المصنعة لمحلول جفاف بنى سويف على تصريح الإنتاج وعدم مطابقته للمواصفات الصحية.. عقار فارما تم عرضه على لجنة الأنسجة غير مختصة بفحص المحاليل الطبية

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