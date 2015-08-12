أخبار عاجلة

فيديو.. تامر أمين: كلام الملك عبد الله وترامب في المؤتمر الصحفي «بلح باللبن» -
محافظ دمياط: نقف بالمرصاد لكافة مخططات الجماعة الإرهابية -
بالفيديو.. آمنة نصير: النقاب شريعة يهودية -
فيديو| وكيل النقابة: المحامية صفعتني على وجهي لما قولتلها أنتي «ست مستفزة» -
«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

ضبط محلول الجفاف المتسبب فى تسمم أطفال بنى سويف بصيدليات فى الإسكندرية

Google+ Print
ضبط محلول الجفاف المتسبب فى تسمم أطفال بنى سويف بصيدليات فى الإسكندرية ضبط محلول الجفاف المتسبب فى تسمم أطفال بنى سويف بصيدليات فى الإسكندرية
قامت مباحث تموين الإسكندرية بعمل حملة أمنية على صيدليات المحافظة فى إطار المتابعة الميدانية لحالات تسمم الأطفال بمحافظة بنى سويف نتيجة حقنهم بمحلول جفاف "ميتا هيدران 500 مم" المنتج بمعرفة شركة المتحدون فارما لإنتاج الأدوية، وصدور قرار بالتحفظ على جميع منتجات الشركة، وذلك لحين وصول نتائج التحاليل المعملية.

وتم القيام بحملة من ضباط الإدارة بالاشتراك مع مديرية الشئون الصحية – قسم تفتيش الصيادلة وذلك للمرور على الصيدليات ومخازن شركات الأدوية بدائرة المدينة.

وأسفر المرورعن ضبط صيدلية للدكتور "تامر م ك د"، حيث تم ضبط 148 عبوة محلول من إنتاج الشركة وصيدلية لمديرها المسئول الدكتور "أحمد ع ش ق".

كما تم ضبط 16 عبوة محلول من إنتاج الشركة وصيدلية لمديرها المسئول الدكتور "محمد ع ش"، حيث تم ضبط 248 عبوة محلول من إنتاج الشركة وصيدلية لمديرها المسئول الدكتورة "رحمة ش ال"، حيث تم ضبط 36 عبوة محلول من إنتاج الشركة.

- بالمستندات.."اليوم السابع" يكشف كيفية حصول الشركة المصنعة لمحلول جفاف بنى سويف على تصريح الإنتاج وعدم مطابقته للمواصفات الصحية.. عقار فارما تم عرضه على لجنة الأنسجة غير مختصة بفحص المحاليل الطبية
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365