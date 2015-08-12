100 سرير جديد بمستشفى الحميات بالإسكندرية

صرح الدكتور مجدى حجازى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية بأنه قد تم تسليم وفرش 50 سريرا جديدا بمستشفى الحميات، حيث تم تجهيز القسم الاقتصادى المميز بأسرة جديدة، كما تم إحلال عدد من أسرة الأقسام المجانية، على أن يستكمل إحلال باقى أسرة الأقسام المجانية مع وصول 50 سريرا آخر هذا الأسبوع.

وقال حجازى إن المديرية فى ظل توجيهات محافظ الإسكندرية تسعى لرفع مستوى الأقسام المجانية، لكى يحصل المريض على مستوى إقامة لا يقل عن مستوى القسم الاقتصادى.

وأكد حجازى أن المديرية تتلقى كامل الدعم من هانى المسيرى محافظ الإسكندرية للارتقاء بالمنظومة الصحية بالإسكندرية وتقديم أفضل خدمة ممكنة للمرضى من الإسكندرية والمحافظات المجاورة.

وأضاف حجازى أنه من المتوقع أن يحضر محافظ الإسكندرية افتتاح القسم الاقتصادى المميز ووحدة علاج الفيروسات الكبدية.

يذكر أنه تم اليوم إصدار شيك بمبلغ 6 ملايين و200 ألف جنيه كدعم عاجل من وزارة المالية للمؤسسة العلاجية بالإسكندرية لدعم الخدمة ورفع كفاءة مستشفيات المؤسسة الأربعة ولحل مشكلة أجور العاملين المتأخرة، وذلك عقب تدخل المحافظ بناء على مذكرة رفعها له الدكتور مجدى حجازى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية.

يذكر أن المسيرى قد قرر عقد اجتماع مجلس إدارة طارئ للمؤسسة العلاجية بالإسكندرية يوم السبت القادم الموافق 15/8 بحضور وكيل وزارة الصحة ومديرى المستشفيات الأربعة لمناقشة مشاكل المؤسسة العلاجية وطرق حلها وكيفية رفع كفاءتها، على أن تعرض القرارات على المحافظ فورا لاعتمادها.