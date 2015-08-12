إيران تكشف عن بنود مبادرتها "المعدلة" لحل الأزمة السورية

كشفت إيران عن بنود مبادرتها "المعدلة" لحل الأزمة السورية، والتى أطلقتها مؤخرًا، وقال المدير العام لدائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالخارجية الإيرانية حسين جابر أنصارى، إن مبادرة بلاده لحل أزمة سوريا لا تختلف جوهريًا عن سابقتها وسيكشف عن تفاصيلها بعد إجراء مشاورات فى المنطقة.

وأضاف جابر أنصارى فى تصريح لوكالة فارس، أن طهران تعتمد ثلاثة بنود، وهى: أن الشعب السورى هو من يحدد مصيره بنفسه وليس الآخرين، والثانى: منع أى تدخلات أجنبية ترمى للانتقام من الحكومة السورية بسبب سياساتها الإقليمية المستقلة ودعمها للمقاومة، والثالث: أن لا يعتمد الإرهاب أسلوبًا لتحقيق أهداف سياسية.

وأكد أنه وفق هذا الأساس تعتقد طهران أن حل أزمة سوريا لا يمكن أن يكون عسكريًا لذلك تم تقديم مبادرة من أربعة نقاط، مشيرًا إلى أن مبادرة إيران تقوم على إجراء حوار سورى - سورى ولا دور للاعبين الآخرين سوى إسناد سبل الحلول الداخلية.

وأوضح المسئول الإيرانى إلى دور عمان فى هذه المرحلة وقال، إنها بذلت جهودًا خلال الأعوام الماضية واعتمدت سياسات مستقلة للقيام بدور وسيط وأداء دور مساند للاتفاق، وأعرب عن أمله بأن ينظر ساسة مختلف البلدان إلى الأوضاع المتأزمة فى المنطقة واشتعال الأراضى السورية والعدول عن سياساتهم السابقة وإصلاحها.

وأشار إلى ما يتردد حول تضمن المبادرة الإيرانية على بند يقضى بإجراء انتخابات بحضور مفتشين دوليين للمصادقة عليها، وقال "إن تفاصيل المشروع ستعلن لاحقا إلا أن الكثير من التكهنات التى يتم تناقلها لا ترتبط بمبادرة إيران".

وردًا على سؤال حول موقف إيران بشأن التعاون مع السعودية من أجل إيجاد حلول لأزمات المنطقة، قال إن سياسات طهران واضحة بهذا الشأن حيث إننا أكدنا استعدادنا ودعونا السعوديين للحوار منذ عامين إلا أنهم يهربون من هذا الموضوع.