وزير التموين: إضافة فارق نقاط القمامة والبوتاجاز والخبز للبطاقات التموينية

أعلن الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن بطاقة التموين الذكية سوف تتضمن فارق نقاط القمامة والبوتاجاز ومشروع البيوديزل، وهو تحويل زيت الطعام المستعمل إلى سولار، بعد تنفيذ هذه المشروعات قريبا، بالإضافة إلى فارق نقاط الخبز حاليًا، وذلك بهدف زيادة دعم الأسر حاملى البطاقات التموينية، وأيضا زيادة مبيعات البقالين التموينيين.

وأضاف خالد حنفى خلال اجتماعه مع وفد من نقابة البقالين التموينيين برئاسة وليد الشيخ رئيس النقابة ومحمود عبد العزيز رئيس قطاع الرقابة والتوزيع وأحمد مهدى وكيل الوزارة للعلاقات الاقتصادية ومعاونى وزير التموين، أنه يبحث حاليا إضافة خدمات أخرى على بطاقات التموين الذكية، ومنها صرف أدوية التأمين الصحى، بالإضافة إلى دراسة تحويل البقالين التموينيين إلى نظام الفرانشايز، وقيام الشركات الكبرى الموردة للسلع بتطوير محلات البقالة البالغ عددهم 25 ألف بقال تموينى، كما تتم حاليا إقامة شبكة إلكترونية لربط البقالين والمخابز مع كل قطاعات الوزارة ووضع عناوينهم ضمن خدمات التليفون المحمول للتيسير على المواطنين للوصول إليهم.

وأشاد وليد الشيخ رئيس نقابة البقالين والوفد المرافق له فى بداية الاجتماع بمنظومة السلع التموينية والتى أدت إلى زيادة نشاط الحركة التجارية لدى البقالين والتوسع فى نشاطهم وتحويل معظمهم إلى سلاسل تجارية صغيرة متطورة وتوفير أكثر من 75 ألف فرصة عمل جديدة، مشيرا إلى أن هناك عدة مطالب تتضمن ضرورة صرف قيمة فارق النقاط فى ميعاد محدد شهريا، ووضع شرط فى منح التراخيص للبقالين التموينيين الجدد يتضمن مسافة بين كل تاجر وآخر، وذلك لعدم الإضرار ببعضهم البعض، وتصبح المنافسة إيجابية، وصرف حوافز البقالين المتأخرة وتبلغ حوالى 14 شهرا فى المنظومة القديمة عن الفترة من عام 2013 حتى عام 2014، وقيام مكاتب التموين بتقديم الخدمات الجيدة للبقالين خاصة خلال فترة تحديث بيانات البطاقات وصرف السلع التموينية للبقالين حسب حركة البيع لديهم دون التقيد بالحصص وعدم إلزام البقال بميعاد محدد ببدء نشاطه اليومى والتنسيق مع شركات الكروت الذكية لتحديث قواعد بعض بيانات البطاقات وإجراء صيانة دورية لماكينات البيع.

وأكد الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه ليس هناك تخصيص حصص من السلع التموينية لكل بقال تموينى، وأن كل بقال يأخذ ما يحتاجه حسب إقبال المواطنين عليه، وأنه تم إلغاء المواعيد المحددة يوميا لفتح محلات البقالة التموينية، وأن معظم البقالين يعملون حاليا أكثر من 15 ساعة يوميا نتيجة زيادة نشاطهم من بيع السلع التموينية وفارق نقاط الخبز، وأنه سوف يبحث مع وزارة المالية صرف قيمة النقاط في مواعيد محددة ودراسة وضع معايير المسافة بين كل بقال وآخر والعمل على حل أى مشاكل تواجه البقالين التموينين.

وفى نهاية الاجتماع أهدى أعضاء نقابة البقالين التموينيين الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية درع النقابة تقديرا لجهوده ونجاح منظومة السلع التموينية.

موضوعات متعلقة..

>"شعبة المواد الغذائية" تطالب التموين بصرف 500 مليون جنيه مستحقات للتجار

>