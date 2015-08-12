‏محلب يخصص قطع أراضٍ بقنا والبحيرة للمنفعة العامة

أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قرارات بتخصيص عدد من قطع الأراضى المملوكة للدولة، إلى عدد من الجهات، لأغراض المنفعة العامة، ومنها تخصيص قطعة أرض بمساحة 300م2 خارج الزمام لمركز أبو تشت محافظة قنا، لصالح مديرية التضامن الاجتماعى، بالمجان، لإقامة وحدة شئون اجتماعية بناحية عزبة البوصة.

وتخصيص قطعة أرض بمساحة 221م2، بجوار موقف سيارات فرشوط التابعة لمركز ومدينة فرشوط بمحافظة قنا، لصالح الهيئة القومية للبريد، بالمجان لإقامة مكتب بريد عليها.

كما أصدر رئيس الوزراء قرارًا بتخصيص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 900 م2 بقرية منشأة أبو رية بمركز ومدينة كوم حمادة بمحافظة البحيرة لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالمجان لإقامة محطة رفع صرف صحى.

كما تم تخصيص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 410م2 بقرية لقانة، مركز شبراخيت، محافظة البحيرة لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالمجان، لإقامة محطة رفع صرف صحى بقرية أبو الدرة.