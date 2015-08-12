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شلل بطريق صحارى أسوان لانقلاب شاحنة نقل بترولية ومصرع سائقها ومساعده

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شلل بطريق صحارى أسوان لانقلاب شاحنة نقل بترولية ومصرع سائقها ومساعده شلل بطريق صحارى أسوان لانقلاب شاحنة نقل بترولية ومصرع سائقها ومساعده
لقى سائق ومساعده، مصرعهما، صباح اليوم، الأربعاء، فى حادث انقلاب شاحنة نقل بترولية بطريق صحارى بأسوان. وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة أسوان، تلقت إخطاراً يفيد بوقوع حادث بطريق صحارى بمدينة أسوان، ووجود وفيات.

وتبين من التحريات الأولية، أن شاحنة نقل بترولية تحمل أرقام ( ج م ه 2895) انقلبت على طريق صحارى المؤدى إلى مطار أسوان الدولى، والطريق الصحراوى الغربى بمدينة أسوان، مما أدى إلى وفاة سائق الشاحنة "فوزى عمر أحمد" 35 سنة، ووفاة مساعده أيضاً "محمد"، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة أسوان العمومية تحت تصرف النيابة.

وأدى انقلاب الشاحنة إلى شلل جزئى بالطريق، وتم تسيير الحركة المرورية على جانب واحد من الطريق المؤدى إلى مطار أسوان الدولى، والطريق الصحراوى الغربى بمدينة أسوان، لحين الانتهاء من رفع السيارة وأثار الحادث بالكامل من الطريق.

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