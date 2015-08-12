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"الكهرباء" تعلن الانتهاء من توابع عطل محولين جهد 500 بغرب القاهرة

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"الكهرباء" تعلن الانتهاء من توابع عطل محولين جهد 500 بغرب القاهرة "الكهرباء" تعلن الانتهاء من توابع عطل محولين جهد 500 بغرب القاهرة
أكد الدكتور محمد اليمانى المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أنه تم الانتهاء بالكامل من توابع العطل الفنى الذى وقع صباح أمس الثلاثاء بمحطة محولات غرب القاهرة، والتى أدت إلى انقطاع التيار عن معظم أحياء القاهرة والجيزة.

وأضاف اليمانى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن التغذية الكهربائية للمستهلكين عادت لطبيعتها و لم تعد متأثرة بالعطل الذى وقع، لافتاً إلى أن الجهد المغذى للمستهلك لا يوجد به ضعف منذ مساء أمس.

وأشار اليمانى إلى أن انقطاع التيار فى عدد من أحياء محافظتى القاهرة والجيزة، كان خارج إرادة القطاع وليس نتيجة لتخفيف الأحمال، مشيراً إلى أن تعاون المواطنين من خلال ترشيد الاستهلاك خلال الأيام القادمة سيجنبنا الأعطال التى تؤدى إلى فصل التيار نتيجة لارتفاع درجات الحرارة.

و يرى أن استهلاك المواطنين خلال الأيام الماضية ارتفع بشكل مبالغ فيه نظراً لشعورهم باستقرار الشبكة و عدم اللجوء لتخفيف الأحمال، موكداً أن زيادة الأحمال على الشبكة بلغت الأيام الماضية 3 أضعاف قدرتها الفعلية.


>مصدر بـ"الكهرباء": الشبكة القومية أصبحت قادرة على توليد 34 ألف ميجا وات
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