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القبض على موظف بمحافظة القاهرة وصاحب عقار لتورطهما فى قضية رشوة

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القبض على موظف بمحافظة القاهرة وصاحب عقار لتورطهما فى قضية رشوة القبض على موظف بمحافظة القاهرة وصاحب عقار لتورطهما فى قضية رشوة
قال حسام رأفت، رئيس حى السيدة زينب بمحافظة القاهرة، إنه تم القبض على موظف بمحافظة القاهرة يعمل فى إدارة نزع الملكية التابعة لمديرية الإسكان، وصاحب عقار يريد بناء سبعة أدوار مخالفة بحى السيدة زينب، بعدما عرض الأخير دفع رشوة تقدر بـ700 ألف جنيه.

وأكد رئيس الحى فى تصريحات صحفية، أنه قام بالفور بإبلاغ الرقابة الإدارية، وتابع: "تمت التحريات والتسجيلات بالصوت والصورة وتم القبض عليهما بمكتبى أمس الأول أثناء عرض الرشوة، وتم عرضهما على النيابة المختصة".

وشدد رأفت على أن إدارة الحى مصممة على التصدى للبناء المخالف وتفعيل القانون وتنفيذ تعليمات الدكتور جلال مصطفى السعيد محافظ القاهرة.
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