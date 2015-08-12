بعد قليل.. بدء أولى فعاليات مؤتمر "اليوم السابع" لرعاية الصحافة الإقليمية

تبدأ بعد قليل، أولى فعاليات المؤتمر الذى تنظمه جريدة "اليوم السابع" لرعاية ودعم الصحافة الإقليمية والتحديات التى تواجهها، وكيفية مواجهتها.

ومن المقرر أن يشارك فى المؤتمر، الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس تحرير "اليوم السابع"، ويحيى قلاش نقيب الصحفيين، والدكتور محمود علم الدين، أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، وعضو اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية، والدكتور عادل صالح، أستاذ الصحافة بالجامعة البريطانية ومحمد على كامل رئيس المركز الدولى للإعلام وعضو الهيئة العليا للصحافة الإقليمية، ومحمد شبانة أمين الصندوق بنقابة الصحفيين، والكاتب الصحفى سعيد الشحات، مدير تحرير "اليوم السابع".

كما يشارك فى المؤتمر رؤساء تحرير ورؤساء مجالس إدارات الصحف الإقليمية الصادرة فى محافظات: "الإسكندرية – الفيوم- بنى سويف- المنيا - سوهاج- أسيوط - شمال سيناء - الإسماعيلية".

يذكر أن المؤتمر يعقد جلسته الثانية بحضور رؤساء تحرير ورؤساء مجالس إدارات الصحف الإقليمية الصادرة فى محافظات: "البحيرة – الغربية – القليوبية – المنوفية – الشرقية – الوادى الجديد – بورسعيد – البحر الأحمر – جنوب سيناء"، وذلك غدا الخميس الموافق 13 أغسطس 2015 فى تمام الساعة 12 ظهرا بمقر جريدة "اليوم السابع".

كما ستعقد الجلسة الثالثة والختامية للمؤتمر، بحضور رؤساء تحرير ورؤساء مجالس إدارات الصحف الإقليمية الصادرة فى محافظات "كفر الشيخ – الدقهلية – دمياط – السويس – الأقصر – أسوان – قنا - مطروح " يوم الجمعة الموافق 14 أغسطس 2015.

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