غادة والى تعلن عن تطوير الوحدات الاجتماعية بـ65 مليون جنيه

أكدت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن تطوير الوحدات الاجتماعية يعد من أولويات عمل الوزارة باعتبارها أحد أهم آليات عمل الوزارة، حيث سيتم دعم هذه الوحدات الاجتماعية بكافة الإمكانات والاحتياجات من الكوادر البشرية المدربة والوسائل التكنولوجية الحديثة بهدف تقديم خدمات اجتماعية جيدة تحقيق معدلى السرعة والدقة لمستحقيها.

جاء هذا خلال استعراض الوزيرة للموقف الحالى لخطة الوزارة العاجلة للانتهاء من تطوير ورفع كفاءة 418 وحدة اجتماعية تابعة للوزارة على مستوى 13 محافظة بتكلفة قدرها 65 مليون جنيه.

وأكد التقرير أن محافظات الصعيد على رأس أولويات خطة التطوير، حيث تستأثر عشر محافظات منها بنحو 74% من أعداد الوحدات التى سيتم تطويرها بواقع 309 وحدة اجتماعية، بتكلفة تناهز 50 مليون جنيه، حيث من المقرر تطوير 47 وحدة فى محافظة قنا، تليها 45 وحدة فى بنى سويف، و43 وحدة فى الفيوم، و37 وحدة فى أسيوط، و36 بالجيزة، و29 فى المنيا، و21 فى سوهاج، و17 فى الأقصر و15 فى أسوان، و19 بالوادى الجديد.

وأضاف التقرى أن نصيب الوجه البحرى يتمثل فى تطوير 99 وحدة اجتماعية فى 3 محافظات هى منها: - 19 وحدة بالبحيرة و40 بالقليوبية و40 بالشرقية بتكلفة تصل إلى 15 مليون جنيه.

ومن جانبه أكد المهندس ثروت عبد الحميد محمد، مستشار وزارة التضامن للمشروعات الهندسية، أنه من المنتظر الانتهاء من أعمال التطوير عمليات التطوير ورفع الكفاءة الوحدات الاجتماعية بكافة المحافظات بنهاية العام القادم.

وأوضح أن أعمال التطوير تشمل تحديث البنية الأساسية للوحدات من أساسات ومبانى وتجهيزات، بحيث تضم كل منها كل الخدمات ووسائل الاتصالات الحديثة وعلى رأسها الإنترنت لتسهيل التعاملات وتيسير الأمور على جمهور المتعاملين مع تلك الوحدات التى تخدم عدة ملايين سنويا وعلى رأسهم كبار السن وأصحاب الطلبات الأخرى من المواطنين.

وأضاف أن عمليات التطوير تشمل أيضا ميكنة الخدمات بمعنى اعتمادها على أجهزة الكومبيوتر والحاسب الآلى وعدم اعتمادها على الدفاتر اليدوية القديمة، بجانب تزويد الوحدات بخدمات الصراف الآلى.



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