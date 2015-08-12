هيئة الأرصاد تنصح بتجنب العصائر والسكريات لرفعها حرارة الجسم

أكد وحيد سعودى، المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، أن دور الهيئة ينحصر فى الإعلان عن التنبؤات الجوية وحرارة الطقس وتقدم النصائح فى هذا الشأن، مشيرًا إلى أن الجهة المسئولة عن تحديد منح إجازة هى وزارة الصحة، لكنه متفق عليه دوليًا أنه عندما تصل درجة الحرارة فى الظل لخمسين درجة مئوية يمكن منح إجازة.

وطالب وحيد سعودى، عبر مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح أون" المذاع على فضائية "أون تى فى" اليوم، الأربعاء، تجنب التعرض للشمس المباشرة من الساعة 12 ظهرًا حتى الثالثة عصرًا، وأن يفتح قائدو السيارات زجاج السيارة قبل ركوبها نظرًا لارتفاع نسبة ثانى أكيد الكربون بالمركبة.

ونصح وحيد سعودى، المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، الابتعاد عن تناول العصائر والمواد السكرية لأنها تزيد من حرارة الجسم، مطالبًا كبار السن والصغار والمرضى عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى.

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