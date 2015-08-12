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رئيس نادى الفنون التشكيلية بالإسماعيلية يشارك بمعرض "تحيا مصر"

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رئيس نادى الفنون التشكيلية بالإسماعيلية يشارك بمعرض "تحيا مصر" رئيس نادى الفنون التشكيلية بالإسماعيلية يشارك بمعرض "تحيا مصر"
شارك الفنان محمد النادى، رئيس مجلس إدارة نادى الفنون التشكيلية بالإسماعيلية، فى معرض "تحيا "، والذى تم تنظيمه بقاعة أرت كورنر بالزمالك، وضم نخبة من الفنانين الرواد وجيل الوسط.

وتم طرح 3 أفكار للمشاركة بالمعرض وهى افتتاح قناة السويس الجديدة، وإعدام تنظيم داعش 25 مصريًّا بليبيا، وثورة 30 يونيو.

وقال رئيس النادى، إنه شارك بعمل فنى بعنوان "حظر تجوال"، ويوثق للفترة السابقة بأيام لثورة 30 يونيو، حيث تأثر بفرض حظر التجوال بمدن القناة من قبل المعزول مرسى، وخروج الملايين فى تحدٍ لهذا الحظر.

وشارك فى المعرض الفنانون إيمان حكيم وأحمد عبد الحميد وسوزى عرفة ومهنى ياؤد ومينا صفوت ورضا خليل وأيمن فؤاد وعادل ثابت، وآخرون.

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