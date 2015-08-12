«الشباب والرياضة» تنظم أنشطة رياضية وملتقيات ثقافية بالمنيا

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، عن الإنتهاء من إعداد وتنظيم 11 نشاط رياضي وتطوعي بالإضافة إلى عدد من الملتقيات الثقافية والترفيهية للأطفال.

أوضحت مريم أسعد مدير مديرية الشباب والرياضة، أن الأنشطة تشمل تنظيم ملتقى ترويجى للأطفال تحت شعار ” خطوة نحو ​​صحة أفضل ” بمركز شباب البرجاية تحت إشراف إدارة الطلائع بالمديرية لعدد 350 مستفيد، ومبادرة الأزهر يجمعنا المرحلة الثالثة بمراكز شباب ( أطسا البلد ـ سفاى ـ تله ) لـ300 مستفيد من الشباب، بالإضافة ألى تنظيم نشاط تطوعى خلال اليوم العالمى للبيئة بمراكز شباب ( أبشادات ـ بنى عبيد ـ ابوقرقاص البلد ) .

وأضافت أنه جارى نهو الإجراءات الخاصة بعملية إنشاء نادي لمتحدى الإعاقة بمدينة المنيا الجديدة و متابعة تنفيذ أعمال التنجيل الصناعى لعدد 13 ملعب بمراكز (ملوى ـ المنيا ـ سمالوط ـ مطاى ـ أبوقرقاص ) وإنشاء حمام سباحة تدريبي بنادى أبوقرقاص الرياضي.

وأشارت ألى الإنتهاء من أعمال تطوير مركز شباب ( طمبدى ـ شم القبلية ـ مطاى ) ضمن أعمال الصندوق الإجتماعى، وتسليم 8 مبانى إدارية لمراكز شباب بالمنيا وسمالوط ومطاى للبدء فى إجراء عملية التطوير.