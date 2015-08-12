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إصابة 7 أشخاص فى مشاجرة بسبب خلافات على لهو الأطفال بالمنوفية

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إصابة 7 أشخاص فى مشاجرة بسبب خلافات على لهو الأطفال بالمنوفية إصابة 7 أشخاص فى مشاجرة بسبب خلافات على لهو الأطفال بالمنوفية
أصيب 7 أفراد بقرية ميت شهالة التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية بإصابات بالغة، فى مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات على لهو الأطفال، تم نقلهم إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، إخطارا من المقدم محمد داود رئيس مباحث مركز الشهداء يفيد من وقوع مشاجرة بقرية ميت شهالة ووجود مصابين، بالانتقال الفورى تبين أن طرفى المشاجرة طرف أول عائلة عبد النبى، طرف ثانى مشحال، ونتج عن المشاجرة إصابة 7 أفراد من الطرفين بإصابات بالغة، وبمواجهتهم، اتهم كل منهم الآخر بالتعدى عليه بالضرب بسبب خلافات على لهو الأطفال، تم نقلهم إلى المستشفى، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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