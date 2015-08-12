مصرع طالب بعد اصطدامه بعمود إنارة أثناء استقلاله دراجة نارية بالمنوفية

لقى طالب بقرية منشأة عصام التابعة لمركز لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية مصرعه، وذلك أثر اصطدام بعمود إنارة أثناء استقلاله دراجة نارية، وذلك بسبب السرعة الجنونية تم نقله إلى المستشفى وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود، مدير أمن المنوفية، إخطارا من الرائد محمود سعد، رئيس مباحث مركز شبين الكوم، يفيد من مصرع عمر عبد المنعم جودة 16 عاما طالب ومقيم بقرية منشأة عصام التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وذلك إثر اصطدامه بعمود إنارة أثناء استقلاله دراجة نارية تم نقله إلى المستشفى.

بتوقيع الكشف الطبى عليه تبين أن سبب الوفاة نزيف بالمخ وكسر بالجمجمة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.