أخبار عاجلة

فيديو.. تامر أمين: كلام الملك عبد الله وترامب في المؤتمر الصحفي «بلح باللبن» -
محافظ دمياط: نقف بالمرصاد لكافة مخططات الجماعة الإرهابية -
بالفيديو.. آمنة نصير: النقاب شريعة يهودية -
فيديو| وكيل النقابة: المحامية صفعتني على وجهي لما قولتلها أنتي «ست مستفزة» -
«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط 50 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك فى حملة لتموين سوهاج

Google+ Print
ضبط 50 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك فى حملة لتموين سوهاج ضبط 50 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك فى حملة لتموين سوهاج
قال شمس الدين محمد يوسف، وكيل وزارة بسوهاج، إن المديرية تمكنت من ضبط 50 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى أحد منافذ بيع اللحوم بدائرة قسم ثانى سوهاج لدى المتهم أحمد. م. ف، كما تم ضبط 15 كيلو كبد وقوانص غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى أحد المحلات لدى المتهم محمد. أ. ع بمركز أخميم.

وأضاف وكيل وزارة التموين أنه تم تحرير 22 محضرا للمخابز عبارة عن نقص وزن ومواصفات، وتحرير 5 محاضر لمحلات الجزارة لعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية، كما تم تحرير محضر لصاحب محل جزارة لتعديه على الحملة أثناء تأدية عملها، وتمت إحالته للنيابة المختصة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
نقيب بقالي التموين: استمرار أزمة ماكينات صرف السلع لليوم الخامس

نقيب بقالي التموين: استمرار أزمة ماكينات صرف السلع لليوم الخامس

بدء تحديث بيانات البطاقات التموينية بالقاهرة الاثنين المقبل

بدء تحديث بيانات البطاقات التموينية بالقاهرة الاثنين المقبل

بدء تحديث بيانات البطاقات التموينية بالقاهرة الاثنين المقبل

بدء تحديث بيانات البطاقات التموينية بالقاهرة الاثنين المقبل

رسميا.. وزير التموين يعلن إضافة المواليد من عمر عامين على البطاقة التموينية للأسرة

رسميا.. وزير التموين يعلن إضافة المواليد من عمر عامين على البطاقة التموينية للأسرة