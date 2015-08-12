ضبط 50 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك فى حملة لتموين سوهاج

قال شمس الدين محمد يوسف، وكيل وزارة التموين بسوهاج، إن المديرية تمكنت من ضبط 50 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى أحد منافذ بيع اللحوم بدائرة قسم ثانى سوهاج لدى المتهم أحمد. م. ف، كما تم ضبط 15 كيلو كبد وقوانص غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى أحد المحلات لدى المتهم محمد. أ. ع بمركز أخميم.

وأضاف وكيل وزارة التموين أنه تم تحرير 22 محضرا للمخابز عبارة عن نقص وزن ومواصفات، وتحرير 5 محاضر لمحلات الجزارة لعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية، كما تم تحرير محضر لصاحب محل جزارة لتعديه على الحملة أثناء تأدية عملها، وتمت إحالته للنيابة المختصة.