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مصرع تاجر خردة أثناء تنقيبه وآخرين عن الآثار داخل منزله فى الإسكندرية

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مصرع تاجر خردة أثناء تنقيبه وآخرين عن الآثار داخل منزله فى الإسكندرية مصرع تاجر خردة أثناء تنقيبه وآخرين عن الآثار داخل منزله فى الإسكندرية
لقى تاجر خردة بالإسكندرية مصرعه أثناء قيامه بالتنقيب عن الآثار بمنزله رفقة عدد من أفراد أسرته، حيث سقط فى الحفرة التى قاموا بحفرها، وأثناء قيام أفراد الحماية المدنية بانتشال جثته أصيب 4 منهم، وتم نقلهم إلى المستشفى .

تلقى اللواء أحمد حجازى مدير أمن الإسكندرية بلاغاً من مأمور قسم برج العرب، يفيد بسقوط شخص داخل حفرة بمنزل كائن بنجع حمودة وتوفى .

انتقل مأمور وضباط القسم وقوات من إدارة الحماية المدنية "وحدة الإنقاذ النهرى"، وبالفحص تبين وجود جثة "شعبان إ خ" 39 سنة تاجر خرده "مالك المنزل" بحفرة مساحتها 2 × 2 متر بعمق 40 مترا تقريباً داخل المنزل محل البلاغ، أثناء قيامه وآخرين بالتنقيب عن الآثار، وتم ضبط المشاركين بأعمال الحفر والتنقيب، وهم كل من شقيقه "خليل إ خ" 37 سنة عامل مقيم مركز إيتاى البارود – محافظة البحيرة، و"محمود م أ ال" 42 سنة بالمعاش مقيم دائرة قسم الدخيلة، وزوجة الثانى "داليا م م ع" 41 سنة ربة منزل مقيمة بذات العنوان أثناء تواجدهم بالمنزل وضبط السيارة رقم س ن ى 8321 "ملك الثانى" بداخلها أدوات الحفر .

وأثناء قيام قوات وحدة الإنقاذ النهرى بانتشال جثة المذكور، انهار جزء من الحفرة وأصيب كل من أمين شرطة خليل إبراهيم حسن الصعيدى 29 سنة بجرح قطعى أعلى العين اليسرى واشتباه قطع بأربطة الركبة اليمنى وسحجات وكدمات بالكتفين وتورم بالرقبة، وأمين شرطة أحمد سعد خميس 28 سنة باشتباه كسر بالضلوع، وأمين شرطة محمد السيد العجمى ضيف 32 سنة بحالة اختناق، ورقيب مجدى مختار محمد 31 سنة بحالة اختناق وكدمة بالعين اليمنى.

تم نقل المصابين الأول والثانى لمستشفى الشرطة والثالث والرابع لمستشفى برج العرب للعلاج، وتم إخطار عمليات المحافظة وجهاز مدينة برج العرب وهيئة الآثار، وتم التحفظ على المضبوطات وتعينت الحراسة اللازمة على المنزل محل البلاغ، وتم نقل الجثة لمشرحة الإسعاف، وتحرر المحضر إدارى قسم شرطة برج العرب، وجار العرض على النيابة.

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مصر 365

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