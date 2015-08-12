سائق يقتل "لحام" لمعاتبته على معاكسة زوجته والتحرش بها فى المنوفية

لقى لحام بقرية منشأة دملو التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية مصرعه، وذلك إثر قيام سائق بالتعدى عليه بالضرب بآلة حادة، لمعاتبته على معاكسة زوجته، تم نقله إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية إخطارا من رئيس مباحث مركز قويسنا، يفيد بوصول بلال مجدى منتصر 28 عاما لحام كاوتش إلى مستشفى قويسنا مصاب بجرح نافذ بالصدر.

وبالانتقال الفورى والفحص اتهم والده 55 عاما عامل محمد عبده عبد الوهاب 33 عاما سائق بالتعدى على نجله بالضرب بآلة حادة، لمعاتبته على مغازلة زوجته ومحاولة التحرش بها، تم نقله إلى المستشفى وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.