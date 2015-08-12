أخبار عاجلة

فيديو.. تامر أمين: كلام الملك عبد الله وترامب في المؤتمر الصحفي «بلح باللبن» -
محافظ دمياط: نقف بالمرصاد لكافة مخططات الجماعة الإرهابية -
بالفيديو.. آمنة نصير: النقاب شريعة يهودية -
فيديو| وكيل النقابة: المحامية صفعتني على وجهي لما قولتلها أنتي «ست مستفزة» -
«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

سائق يقتل "لحام" لمعاتبته على معاكسة زوجته والتحرش بها فى المنوفية

Google+ Print
سائق يقتل "لحام" لمعاتبته على معاكسة زوجته والتحرش بها فى المنوفية سائق يقتل "لحام" لمعاتبته على معاكسة زوجته والتحرش بها فى المنوفية
لقى لحام بقرية منشأة دملو التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية مصرعه، وذلك إثر قيام سائق بالتعدى عليه بالضرب بآلة حادة، لمعاتبته على معاكسة زوجته، تم نقله إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية إخطارا من رئيس مباحث مركز قويسنا، يفيد بوصول بلال مجدى منتصر 28 عاما لحام كاوتش إلى مستشفى قويسنا مصاب بجرح نافذ بالصدر.

وبالانتقال الفورى والفحص اتهم والده 55 عاما عامل محمد عبده عبد الوهاب 33 عاما سائق بالتعدى على نجله بالضرب بآلة حادة، لمعاتبته على مغازلة زوجته ومحاولة التحرش بها، تم نقله إلى المستشفى وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365