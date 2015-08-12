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وزير الخارجية الإيرانى يتناول الوضع السورى مع زعيم حزب الله اللبنانى

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وزير الخارجية الإيرانى يتناول الوضع السورى مع زعيم حزب الله اللبنانى وزير الخارجية الإيرانى يتناول الوضع السورى مع زعيم حزب الله اللبنانى
ذكرت المحطة التلفزيونية لحزب الله اللبنانى الشيعى أن زعيم الجماعة ناقش مساعى إيجاد حل للحرب الأهلية فى سوريا مع وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف.

ظريف فى لبنان فى طريقه إلى سوريا، حيث من المقرر أن يصل إلى دمشق فى وقت لاحق الأربعاء.

وقالت إيران إنها تستعد لتقديم مقترح لخطة سلام بخصوص سوريا من أربع نقاط للأمم المتحدة ووفقا لبعض التقارير، فإنها تشمل وقفا لإطلاق النار وتشكيل "حكومة وحدة وطنية".

وقال تلفزيون المنار أن حسن نصر الله وظريف تناولا محاولات "لإيجاد حلول فى أكثر من بلد."

إيران واحدة من أقوى مؤيدى الرئيس السورى بشار الأسد، وأرسل حزب الله المدعوم من إيران الآلاف من المقاتلين إلى سوريا لدعم القوات الحكومية.
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