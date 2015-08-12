فصائل المعارضة السورية تستهدف 120 موقعا لنظام الأسد فى درعا

كشف المتحدث باسم الجبهة الجنوبية فى الجيش السورى الحر عصام الريس أن فصائل المعارضة كثفت من استهدافها لمقرات ونقاط تمركز قوات النظام فى مدينة درعا، وذلك ضمن إطار العمليات العسكرية التى أطلقتها الجبهة الجنوبية للسيطرة على مركز المدينة بالكامل.

وأوضح الريس- فى تصريح خاص أورته لقناة "العربية" الإخبارية اليوم الأربعاء- أنه تم استهداف 120 موقعا بشكل ناجح هذا الأمر يعطى قوات الجيش الحر امكانية تنفيذ الاقتحام، لافتا إلى أن عملية الدخول لهذه النقاط لابد أن تكون حذرة، لأنه من الممكن أن تكون قوات النظام قبل مغادرتها هذه الاماكن قامكت بتلغيمها أو تفخيخها.

وأشار الريس إلى أن خطوات الدفاع التابعة لقوات النظام انهارت فى هذه المناطق مما يعنى أن الايام القادمة ستشهد إعلان مناطق محررة وسقوطها فى يد قوات المعارضة.

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