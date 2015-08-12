المرصد السورى: مقتل وإصابة 21 شخصا جراء سقوط 50 قذيفة صاروخية وسط دمشق

لندن /أ ش أ/



> أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان اليوم عن سقوط قتيل وأكثر من 20 جريحا إثر سقوط نحو 50 قذيفة صاروخية على أحياء فى وسط العاصمة دمشق.

>وذكر المرصد السورى - حسبما أفادت قناة "سكاى نيوز" الاخبارية اليوم الاربعاء - إن حالات الجرحى غير مستقرة وفى حالة خطرة .

>وكان رئيس المرصد السورى لحقوق الإنسان رامى عبد الرحمن قد أعرب عن خشيته من انهيار اتفاق وقف إطلاق النار المعلن عنه بين فصائل معارضة وقوات موالية لنظام الرئيس بشار الأسد لمدة 48 ساعة فى مدينة الزبدانى وبلدات أخرى.

>وقال عبد الرحمن إن هناك اتفاقا شفيها بين حركة أحرار الشام المرتبطة بجبهة النصرة، وحزب الله اللبنانى وإيران نيابة عن القوات الحكومية السورية، مضيفا أنه لم يتم بعد تسوية القضايا المتعلقة بايصال المساعدات الإنسانية إلى تلك المناطق.

>يذكر أن القوات الحكومية ومسلحو حزب الله يحاولون دخول بلدة الزبدانى الاستراتيجية على الحدود السورية اللبنانية إلا أنهم واجهوا مقاومة شرسة من فصائل المعارضة المسلحة التى تسيطر على البلدة.

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