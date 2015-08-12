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العثور على جثة آسيوي بمنطقة الرغيلات

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العثور على جثة آسيوي بمنطقة الرغيلات العثور على جثة آسيوي بمنطقة الرغيلات

عثر عصر أمس (الثلاثاء) على جثة آسيوي بالقرب من شاطئ البحر في منطقة الرغيلات بالفجيرة وتم انتشالها وتسليمها للشرطة.

ومن جانبه، أكد الرائد الدكتور سعيد محمد الحساني رئيس قسم العلاقات والتوجيه المعنوي والإعلام بالشرطة في تفاصيل هذه الحادثة ، إلى تلقي غرفة العمليات في نحو الساعة الخامسة والنصف عصرا بلاغا يفيد عن وجود جثة في مياه البحر بالقرب من شاطئ الرغيلات، وعلى الفور جرى انتقال فرقة البحث والإنقاذ للموقع، وتم انتشال الجثة التي تعود لوافد آسيوي يبلغ من العمر 43 عاما يدعى ( أ، ج )، وفي أثناء ذلك لم يتبين وجود آثار أو علامات اعتداء من المعاينة الأولية، فتم اتخاذ الإجراءات الأمنية وحفظ الجثة وإخطار النيابة العامة لاتخاذ إجراءاتها القانونية اللازمة والوقوف على ملابسات الوفاة.
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