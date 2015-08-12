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"مرور الجيزة" يضبط 4590 مخالفة مرورية متنوعة خلال شهر يوليو الماضى

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"مرور الجيزة" يضبط 4590 مخالفة مرورية متنوعة خلال شهر يوليو الماضى "مرور الجيزة" يضبط 4590 مخالفة مرورية متنوعة خلال شهر يوليو الماضى
تواصل الإدارة العامة للمرور بالجيزة برئاسة اللواء مجدى إسماعيل، مدير المرور، شن حملاتها المرورية على كل المحاور والميادين بالمحافظة بناء على تعليمات اللواء طارق نصر، مدير أمن الجيزة، وذلك بهدف رصد المخالفات المرورية.

وأسفرت الحملات المرورية التى شنتها الإدارة خلال شهر يوليو الماضى عن ضبط 4590 مخالفة لسيارات تسيير مخالفة لقواعد المرور، منها تم رصد 2010 مخالفات بدون قيادة و2300 مخالفة بدون رخص تسيير وتم حجز 280 سيارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كافة المخالفات.

وتشن الإدارة حملات مرورية مكبرة على محاور وشوارع منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء وذلك بهدف رصد المخالفات المرورية.
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