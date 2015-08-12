كريم عبد السلام:لو نزلت قوانين من السماء فى هذه المرحلة سيتم الطعن عليها

قال كريم عبد السلام، رئيس التحرير التنفيذى لموقع "اليوم السابع"، إن الشهر القادم سيشهد بداية الإجراءات التنفيذية الخاصة بإجراء الانتخابات البرلمانية، مؤكدا أن مصر بصدد عودة الدولة الكاملة، دولة المؤسسات بوجود البرلمان.

وأضاف كريم عبد السلام، خلال لقائه مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على التليفزيون المصرى اليوم الأربعاء، أن البرلمان القادم لن يكون ذا لون واحد بل سيضم كافة التوجهات السياسية، وسيواجه تحديا فى الاتفاق حول القضايا، مطالبا البرلمانيين القادمين بالمسئولية التشريعية.

وعلق كريم عبد السلام على الطعن على القوانين قائلا "لو نزلت قوانين من السماء فى هذه المرحلة سيتم الطعن عليها"، لأنه يوجد بعض الأشخاص الذين يغلّبون مصالحهم الشخصية، ونأمل أن تكون مصلحة الوطن هى العليا.