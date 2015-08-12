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ضبط 18 قضية تهرب ضريبى بقيمة 10 ملايين جنيه خلال 24 ساعة

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ضبط 18 قضية تهرب ضريبى بقيمة 10 ملايين جنيه خلال 24 ساعة ضبط 18 قضية تهرب ضريبى بقيمة 10 ملايين جنيه خلال 24 ساعة
تمكنت مباحث التهرب الضريبى من ضبط (18) حالة تهرب ضريبى مؤيدة مستندياً، شملت أنشطة تجارية ومهنية متنوعة، بلغت فيها جملة المعاملات مبلغ (10574277 جنيها) خلال حملات أمنية استمرت على مدار 24 ساعة.

كما تم ضبط (16) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى على مستوى الجمهورية وتنفيذ (8) أحكام قضائية متنوعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة والعرض على النيابة العامة.
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